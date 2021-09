De organisatie achter de Dutch Grand Prix kondigde de terugkeer van de Formule 1 naar Zandvoort op 14 mei 2019 aan, nadat er een deal was gesloten met eigenaar Liberty Media. De deal vond zijn oorsprong echter nog in het Bernie Ecclestone-tijdperk: “Je hoorde wel wilde verhalen over zakendoen met Bernie.”

Door André Venema & Daan de Geus

Dat vertelt Bernhard van Oranje in het rondetafelgesprek voor de Zandvoort Special van FORMULE 1 Magazine. Tafelgenoot Allard Kalff haalt daarin aan dat het eerste contact voor het terughalen van de Grand Prix eind 2016 werd gelegd, op het FIA-prijzengala in Wenen. Kalff: “Ik zei vooraf tegen Bernhard: ‘Bernie is de enige die je een vraag moet stellen. En de enige vraag die je moet stellen is: wil je überhaupt naar Nederland komen?'”

Aldus geschiedde, met de prins die in Wenen een gesprekje aanknoopte met de toenmalige baas van de koningsklasse. “Dat Bernie erover wilde praten, was wel de opening”, vertelt Van Oranje. Ecclestone had een typische opmerking paraat toen de mede-eigenaar van Circuit Zandvoort hem aansprak. “Ik zei: ‘We hebben momentum met Max Verstappen’. Waarop hij reageerde: ‘Nee, je hebt momentum met Heineken’. Nou, dat was ook weer duidelijk.”

Lees ook: Nu uit: de Dutch GP Box en Special van FORMULE 1 Magazine

Bierviltje

Biergigant Heineken is sinds 2016 sponsor van de Formule 1, en anno 2021 titelsponsor van de Nederlandse Grand Prix, die er zoals bekend dus is gekomen. De uiteindelijke deal werd met Liberty Media gesloten, dat de sport begin 2017 overnam. Zakendoen met Ecclestone was waarschijnlijk wel andere koek geweest dan met de Amerikaanse mediagigant, toch? “Daar kan ik niet over oordelen, want Liberty nam het dus over”, zegt Van Oranje.

Maar, geeft hij wel te verstaan: “Je hoorde er wel wilde verhalen over. Al denk ik dat je ook met Bernie prima zaken had kunnen doen. Ik begreep dat het vaak op een spreekwoordelijk bierviltje gebeurde. Daarna kreeg je een contract doorgemaild.” De deal had alsnog een Ecclestone-element. “De basisdeal is beklonken met Chloe Targett-Adams, vroeger Bernie’s rechterhand. Er zitten nog veel mensen bij de Formule 1 die onder Bernie gewerkt hebben.”

In de Zandvoort Special van FORMULE 1 Magazine lees je alles over de totstandkoming van de Dutch Grand Prix! De Zandvoort Special ligt nu in de winkel of is hier te bestellen!