Oud-Formule 1-coureur Jenson Button zou het betreuren als Spa-Francorchamps van de Formule 1-kalender verdwijnt. Het is volgens de wereldkampioen van 2009 van belang dat de Formule 1 naar de juiste circuits blijft gaan voor spannende races, waaronder Spa-Francorchamps.

Met steeds meer interesse in het organiseren van Formule 1-races komen meer traditionele races onder druk te staan. Voorlopig ontbreken Frankrijk en België van de conceptkalender van 2023 terwijl ook Monaco moet vrezen voor haar plek op de kalender. Meerdere coureurs hebben al hun zorgen geuit over het mogelijk verdwijnen van Spa-Francorchamps van de kalender, waaronder Max Verstappen. Ook wereldkampioen Jenson Button zou het betreuren als deze race van de kalender verdwijnt.

“Als Spa niet op de kalender staat, dan zal ik erg teleurgesteld zijn”, zegt Button in de WTF1-podcast. “Monaco is een lastige omdat er veel achter de schermen gebeurt. Maar als je Spa van de kalender haalt, dan is dat om andere redenen, niet omdat het geen goed circuit is.”

Lees ook: Verstappen zou verdwijnen Spa ‘heel jammer’ vinden: ‘Mijn favoriete circuit’

Spa-Francorchamps is volgens Button zelfs ‘een van de beste circuits’ ter wereld. “Het racen is geweldig, de coureurs houden ervan en de teams gaan er graag naartoe”, redeneert de wereldkampioen van 2009. Het is volgens hem van belang dat de Formule 1 ‘een beetje voorzichtig’ doet met de traditionele races. “We weten dat de Formule 1 entertainment is en dat een bepaalde tv-show [Netflix-serie Drive to Survive] de sport erg bekend heeft gemaakt in Amerika, dat is geweldig voor de sport.”

“Maar we moeten ervoor zorgen dat de races spannend blijven en dat we naar circuits gaan die ons geweldige races bieden omdat je dan blije coureurs zal zien”, vervolgt Button. “Je gaat veel meer uit die coureurs halen als zij het naar hun zin hebben. Ze moeten niet denken: ‘Waarom zijn we op dit circuit? Het is niet leuk, we kunnen niet inhalen en het is te krap.'”

Lees ook: Zandvoort-top leeft mee met Spa: ‘Maar je moet als evenement wel blijven innoveren’

Button is een voorstander van een mix tussen stratencircuits en de old-school circuits, maar waarschuwt voor te veel stratenraces. “We kunnen niet naar alle grote steden en er gewoon naartoe gaan puur om de locatie”, stelt de Brit. “We moeten ernaartoe gaan vanwege het circuit zelf en het land waar het zich in bevindt, op die manier krijg je namelijk een fanbase. Het is daarnaast belangrijk dat je voor de tv een leuke race met veel gevechten hebt”, besluit Button.