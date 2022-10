Charles Leclerc klokt de snelste tijd in de extra lange tweede trainingssessie van de Amerikaanse GP, die vooral in het teken staat van Pirelli’s bandentest. Max Verstappen maakt van de gelegenheid gebruik om bij te praten met filmster Brad Pitt.

De vijf gastcoureurs die in VT1 mochten instappen zijn vervangen door de vaste bestuurders als om vijf uur lokale tijd de tweede trainingssessie voor de Amerikaanse GP van start gaat. Het is er eentje die een half uur langer duurt dan normaal. Dat komt omdat er een zogenaamde bandentest van leverancier Pirelli aan vast is geknoopt. Die stond aanvankelijk voor het vorige nummer in Japan geprogrammeerd, maar werd daar door de hevige regenval uiteindelijk geannuleerd.

Coureurs testen in een aangename najaarszon op het Circuit of the Americas ongemerkte prototypebanden (slicks) die Pirelli in 2023 gaat aanbieden. Dat maakt de tweede training, doorgaans een essentiële met het oog op de afstelling, er voor de teams niet eenvoudiger op met het oog op het verzamelen van data. Zeker niet voor Mercedes, Alpine en Alfa Romeo, de drie teams die diverse updates hebben meegenomen naar Amerika.

In Austin klinkt er her en der dan ook kritiek op de bandentest. Niet alleen omdat de kijkers van de belangrijke Europese tv-markt nog langer moeten opblijven als ze de rit willen uitzingen, maar ook omdat voor dit soort tests aparte sessies buiten een GP-weekend om georganiseerd zouden moeten worden. Voor het publiek dat veel geld neerlegt voor een kaartje op vrijdag valt er met het testen van banden weinig spannends te beleven.

De training kabbelt ondertussen rustig voort. Charles Leclercs tijd, vroeg gezet op de mediumband, is nog steeds de snelste. Ruim voor Valtteri Bottas en Daniel Ricciardo, de andere coureurs die op ‘normaal’ rubber hebben gereden. Lewis Hamilton en Fernando Alonso vliegen elkaar weer in de haren: volgens de Spanjaard heeft Hamilton ‘vandaag geen spiegels’. “Ongelofelijk”, bromt hij. Lando Norris ontsnapt op weg naar de pits ternauwernood aan een crash, Max Verstappen (zevende tijd) heeft in de garage alle tijd om een gesprekje aan te knopen met filmster Brad Pitt als zijn RB18 aan een inspectie wordt onderworpen.

Na anderhalf uur is het verplichte nummer voorbij, de zon gaat in Texas al bijna onder. Geen incidenten, nauwelijks opwinding. Volgende week in Mexico volgt een nieuwe bandentest.