Apple heeft bevestigd dat het binnenkort gaat werken aan een film over de Formule 1. De hoofdrol gaat naar Hollywoodster Brad Pitt terwijl ook Lewis Hamilton een rol – achter de schermen – gaat spelen.

De film, waar nog geen naam voor is, van Apple gaat over een ‘stercoureur die terugkeert van zijn pensioen om het naast een rookie op te nemen tegen de titanen van de sport’. De film wordt geregisseerd door Joseph Kosinski, die onlangs Top Gun: Maverick regisseerde.

Brad Pitt zal de hoofdrol op zich nemen in de Formule 1-film van Apple, al krijgt die film ook een beetje invloed vanuit de Formule 1 zelf. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton wordt namelijk coproducent, naast Plan B Entertainment van Brad Pitt, Jerry Bruckheimer en Chad Oman, die ook aan Top Gun: Maverick werkte. Of Hamilton ook nog een rol in de film zelf gaat spelen, is nog niet bekend.

Het is de bedoeling dat de film uiteindelijk op streamingdienst Apple TV+ komt, al hoopt het productieteam de film eerst nog de bioscopen te kunnen vertonen, meldt The Hollywood Reporter. Dat zou dan om een periode van dertig of zestig dagen gaan. Het is nog onbekend wanneer de film in productie gaat.