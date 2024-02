Eén beeld zegt meer dan duizend woorden, zeker in een fotogenieke sport als Formule 1. Elke donderdag presenteren we een opvallende, bijzondere of foto met nieuwswaarde uit ons rijke archief en het verhaal erachter. Vandaag in deel 4: Mercedes’ dominantie in het hybridetijdperk begint 2014 met een flinke crash van Lewis Hamilton.

Tien jaar geleden: 28 januari 2014. Het Circuito de Jerez is de uitvalsbasis voor Formule 1’s eerste testdagen. Toeschouwers zijn er niet, wel journalisten. Die zien Nico Rosberg en Lewis Hamilton ’s ochtends in alle vroegte het doek van Mercedes’ uitdager voor dat jaar, de W05, van de auto trekken. De geboorte van een nieuwe zilverpijl, ontworpen door Aldo Costa, is een feit. Coureurs, teambaas Toto Wolff en de aanwezige gasten zijn het er direct over eens: de W05 is een schoonheid.

De bolide ziet er niet alleen flitsend uit, hij blijkt dat jaar ook supersnel en bijna onverslaanbaar. Mercedes heeft bij de start van het hybridetijdperk een wel zéér potente motor ontwikkeld, waarmee het uiteindelijk acht jaar lang de sport in een wurggreep houdt. Beroemd wordt de zogenaamde partymode, de knop die op bestelling extra vermogen levert en de concurrentie tot op het bot frustreert.

Kort na de presentatie in de ochtendkou mag Hamilton de W05 als eerste de sporen geven. Terwijl Caterham, Red Bull, McLaren en Williams nog in de garage staan, schuift de Brit hard van de baan in bocht 1. “De voorvleugel brak zomaar af”, herinnert onze huisfotograaf Peter van Egmond zich nog. “Heel raar. Daarna knalde hij de bandenstapel in.”

Het begin van Mercedes’ ongekende dominantie begint in Jerez dus met een luide knal. Het vormt de opmaat voor een sensationeel jaar, waarin zestien van de negentien Grands Prix worden gewonnen, achttien keer de pole wordt gepakt, Hamilton de wereldtitel verovert en Mercedes de constructeurstitel. De rest is, zoals dat heet, geschiedenis.