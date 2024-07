Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton stond liefst achttien keer aan de start op Silverstone – acht keer ging hij er met het goud vandoor, een record binnen de Formule 1. In aanloop naar zijn negentiende deelname aan een Grand Prix op het Britse asfalt, blikt de 39-jarige coureur vooruit op een van zijn favoriete races op de kalender.

In samenwerking met horlogemerk en Mercedes-sponsor IWC maakte Lewis Hamilton een boottochtje over de rivier de Theems. Dobberend door het hart van de Britse hoofdstad besprak de zevenvoudig wereldkampioen wat Silverstone zo bijzonder maakt. “Het circuit is gebouwd in de tijd dat er nog een computers waren om elke bocht zo perfect mogelijk te maken”, legde hij uit. “Het heeft veel hoogteverschillen en een hele hoop snelle bochten – eigenlijk de perfecte combinatie.”

Hamilton kon tijdens zijn thuisrace ook altijd vertrouwen op de steun van de Engelse fans. “Ik voel niet echt een extra druk, ik voel alleen meer heel veel support”, zei hij stralend. “Dat is echt hartverwarmend en werkt ook heel motiverend.” Zijn favoriete herinnering stamt uit 2008, tijdens zijn eerste overwinning op Silverstone. Hamilton reed door de stromende regen van de derde naar de eerste plaats. Het verschil met de nummer twee bedroeg liefst 68 seconden. “Dat was zo speciaal”, herinnert hij zich.

‘Niet snel genoeg’

Tijdens zijn negentiende deelname verwacht Hamilton niet nog eens naar de winst te kunnen rijden. Op een persconferentie gaf hij toe dat de concurrentie daarvoor nog te sterk is. “Als je kijkt naar pure performance zijn we niet snel genoeg om ons te kunnen meten met McLaren en Red Bull“, legde hij uit.

De Brit weet wel dat hij zou kunnen profiteren van kemphanen Max Verstappen en Lando Norris. Laatstgenoemde slaagde er in Oostenrijk al niet in om zijn concurrent voorbij te steken zonder te crashen. “Ik denk niet dat ik Norris iets hoef te vertellen over hoe hij moet vechten met Verstappen”, reageerde Hamilton droogjes. Hij heeft het zelf vaak genoeg aan de stok gehad met de Nederlander, ook tijdens de Britse Grand Prix. In Nederland zijn we het incident van 2021 nog lang niet vergeten.

