Toto Wolff onthulde onlangs dat Mercedes heeft aangeklopt bij Fernando Alonso. De Duitse renstal leerde begin februari dat Lewis Hamilton in 2025 naar Ferrari zou vertrekken. Wolff heeft toen gepeild of Alonso de zevenvoudig wereldkampioen wilde vervangen. De Spanjaard heeft echter vriendelijk bedankt en koos voor een verlenging met Aston Martin.

Mercedes zit nog steeds zonder coureur voor volgend jaar. George Russell heeft een contract tot en met 2025, maar wie hem komt vergezellen is nog onduidelijk. Toto Wolff probeert Max Verstappen nog altijd te paaien om naar Brackley te komen, al is de kans nihil dat de Nederlander volgend jaar al een transfer maakt. Fernando Alonso stond ook een tijdje op Mercedes‘ radar, maar de tweevoudig wereldkampioen was niet geïnteresseerd in een contract met de Duitsers.

‘Top 5 coureurs aller tijden’

Toto Wolff onthulde in gesprek met het Spaanse Mundo Deportivo dat Mercedes aan het begin van het seizoen heeft overwogen om Alonso een contract aan te bieden. De 42-jarige coureur heeft echter vriendelijk bedankt. “Op dat moment had hij geen interesse om voor ons te rijden”, legde Wolff uit. “Bij Aston Martin boden ze hem immers een ​​langetermijncontract aan.” Het klinkt alsof de Spaanse routinier bij Mercedes een eenjarig contract had gekregen – waarschijnlijk om het stoeltje vast te houden voor de jonge Andrea Kimi Antonelli. Alonso heeft inmiddels een krabbel gezet bij de groene renstal en de rest is geschiedenis.

Toto Wolff heeft Fernando Alonso in zijn lijstje met de allerbeste coureurs staan, naast Schumacher, Hamilton, Senna en Fangio. Hij deelt deze ranking met Max Verstappen. Ondanks dat er coureurs met meer titels zijn geweest, denkt Wolff dat Alonso in dit rijtje thuishoort. “Alonso zou veel meer kampioenschappen hebben gewonnen als hij zijn carrière beter had beheerd”, aldus Mercedes’ teambaas.

