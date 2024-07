Toto Wolff denkt niet dat Max Verstappen in 2025 naar Mercedes zal komen. De Oostenrijker verwacht zelfs dat pas vanaf 2026 een kans bestaat dat de Nederlander een overstap naar de Duitse renstal zal overwegen. Wolff hoopt namelijk in 2026, onder de nieuwe reglementen, een snellere Mercedes-bolide te produceren.

Het is geen geheim dat Toto Wolff graag Max Verstappen als coureur voor zijn Mercedes-team wil. De Oostenrijkse teambaas heeft al vaker over zijn hoop op een verhuizing van de drievoudig wereldkampioen naar Brackley gesproken. Toch verwacht Wolff niet dat Verstappen in de nabije toekomst in het Mercedes-zilver te zien zal zijn.

“Zou Max Verstappen besluiten om in 2025 bij Mercedes te gaan rijden? Nee. Daar is geen reden voor. Waarom zou hij?”, vertelde Wolff aan Sky Sports. De teambaas acht de kans klein dat Verstappen Red Bull verlaat zolang de Oostenrijkse renstal nog dominant is. “Maar 2026 is het jaar waarin veel dingen zullen veranderen. Ik denk dat het dan aantrekkelijk kan zijn om bij ons te rijden. Maar of Max dat gaat doen en of hij onder zijn contract uit kan komen? Ik weet het niet.”

Wolff hoopt in 2026, onder de nieuwe reglementen, een snellere auto dan de huidige W15 te produceren. Hij verwacht dat het zo aantrekkelijker wordt voor Verstappen om een overstap te maken. “Een snelle auto trekt de aandacht van een snelle coureur. Dat is onze belangrijkste prioriteit”, aldus de Mercedes-teambaas.

Mercedes kiest coureur pas in november

Voorlopig lijkt een Verstappen-overstap er dus niet in te zitten voor Wolff, en moet hij een andere coureur kiezen voor het lege 2025-stoeltje naast George Russell. De Oostenrijkse teambaas denkt echter niet dat de keuze op Carlos Sainz zal vallen. De Spanjaards Ferrari-contract loopt eind dit jaar af. “Ik had Carlos Sainz graag gekozen, omdat hij enorm onderschat wordt en hard werkt,” legt Wolff uit. “Maar ik denk niet dat ze zo lang kunnen wachten als wij nodig hebben. Want misschien valt onze beslissing pas in november.”

