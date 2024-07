Toto Wolff ziet geen verband tussen het incident tussen Lando Norris en Max Verstappen in Oostenrijk en het 2021-seizoen. De Oostenrijker is het daardoor oneens met McLaren-collega Andrea Stella. Wolff denkt niet dat het verloop van 2021 ook maar enigszins van invloed is op hoe de stewards Verstappen in Oostenrijk hebben bestraft.

Na de Oostenrijkse race vergeleek McLaren-teambaas Stella het incident tussen Lando Norris en Max Verstappen met de keren dat de Nederlander Lewis Hamilton op de weg tegenkwam in 2021. Volgens de Italiaanse teambaas werd er toentertijd niet hard genoeg bestraft, waardoor er een verkeerd precedent werd geschept. Stella denkt daarom dat Verstappen hierdoor ook makkelijk wegkwam na de botsing met Norris in Oostenrijk.

Mercedes-teambaas Toto Wolff is dat echter niet met zijn Italiaanse collega eens. “Ik denk niet dat je deze conclusie kunt trekken,” verklaarde Wolff, tegenover MotorsportWeek. De Oostenrijker geeft daarbij wel eerlijk toe het incident tussen Verstappen en Norris nog niet goed gezien te hebben. “Ik moet het eerst zien voordat ik een mening heb, maar ik zou dat niet zien als een groot gevolg van het feit dat 2021 niet goed is gemanaged ten opzichte van wat er in 2024 is gebeurd”, aldus Wolff. “Ik denk niet dat ze een correlatie hebben.”

Mercedes was uiteindelijk de lachende derde, toen Norris en Verstappen beide na het incident niet meer mee konden doen om de overwinning. George Russell ging er daardoor met de winst vandoor. Hoewel Wolff blij is met de overwinning van zijn coureur, is hij niet helemaal tevreden met de manier waarop deze tot stand kwam. “Op dit moment moeten er twee vooraan crashen zodat wij kunnen winnen,” gaf hij toe.

Wolff houdt hoop op overstap Verstappen

Volgens Wolff moet Mercedes zich nog steeds verbeteren, zodat ze ook zonder een incident vooraan het veld kunnen meevechten. “Dit is het moment waarop we een bestemming moeten worden voor de beste coureurs, inclusief Max”, lijkt Wolff de hoop op een overstap van Verstappen naar Mercedes nog niet opgegeven te hebben. “Maar we zijn er nog niet. Dus als ik hem was, zou ik zo’n stap nog niet eens overwegen.”

