McLaren-teambaas Andrea Stella vindt dat Max Verstappen veel harder had moeten worden bestraft voor de botsing met Lando Norris. De Nederlander werd gezien als de hoofdschuldige voor het incident, maar volgens Stella kwam Verstappen er veel te makkelijk mee weg. Stella denkt dat de stewards in het verleden voor vergelijkbare incidenten ook niet streng genoeg hebben bestraft. De Italiaan vergelijkt de aanvaring in Oostenrijk met de keren dat Verstappen en Hamilton elkaar tegenkwamen in 2021.

Het was hét gevecht van de Oostenrijkse Grand Prix: Max Verstappen en Lando Norris die lange tijd vochten om de leiding. Norris had al een aantal pogingen gedaan om de Nederlander in te halen, maar steeds wist Verstappen de Brit achter zich te houden. Tot het in bocht drie van ronde 64 misging, en de twee coureurs elkaar raakten. Norris viel uiteindelijk uit door de opgelopen schade, terwijl Verstappen na een pitstop nog naar P5 wist te rijden.

De stewards wezen Verstappen als hoofdschuldige voor de botsing aan, en gaven hem een tijdstraf van tien seconden. McLaren-teambaas Andrea Stella vond de straf eigenlijk niet zwaar genoeg. “Ik zie dat de hele wereldbevolking weet wie er verantwoordelijk was [voor de botsing], behalve één groep mensen,” vertelde Stella aan Sky Sports. De Italiaan lijkt hiermee naar de stewards te verwijzen.

Volgens Stella kwam de te lage straf doordat in het verleden bij vergelijkbare incidenten coureurs ook niet zwaar werden bestraft. “Het probleem erachter is dat als je deze dingen niet eerlijk aanpakt, ze terugkomen”, legt de teambaas uit. De Italiaan vergelijkt het incident tussen Verstappen en Norris met 2021. Toen kwamen Verstappen en Hamilton elkaar meerdere keren op de baan tegen. “[De problemen] zijn vandaag teruggekomen, omdat ze in het verleden niet goed zijn aangepakt toen er wat ruzies waren met Lewis Hamilton [in 2021]. Dat moest harder bestraft worden. Dan leer je hoe je op een bepaalde manier moet racen, die we als eerlijk kunnen beschouwen”, aldus Stella.

Minder respect voor Red Bull

De McLaren-teambaas is van mening dat Verstappen zelfs de reputatie van Red Bull in gevaar heeft gebracht in Oostenrijk. “Het feit is dat we zoveel respect hebben voor Red Bull, zoveel respect voor Max. Ze hoeven dit niet te doen”, zegt de teambaas. Stella benadrukt dat Verstappens tijdstraf naar zijn mening niet in verhouding staat tot de uitvalbeurt van Norris. “Dus ik denk dat het gewoon duidelijk is dat we de manier van racen moeten afdwingen, omdat we plezier willen hebben. We willen genieten”, besloot Stella.

