Ook in het buitenland kon men smullen van het spektakel in Spielberg. De internationale pers genoot van ‘een open oorlog’ tijdens de GP van Oostenrijk – de strijd tussen Max Verstappen en Lando Norris heeft de Formule 1 in zijn greep. De Brit was de grote verliezer na de krachtmeting op de Red Bull Ring. Hij eindigde puntloos onderaan na een aanvaring met zijn Nederlandse rivaal. De buitenlandse media oordelen dat ‘bad boy’ Verstappen weer moest vechten voor zijn titel.

De Engelsen van Daily Mail keken aanvankelijk naar een weinig verheffende race. Max Verstappen leek na een zege in de sprintrace en de snelste tijd in de kwalificatie naar zijn tweeënzestigste overwinning te rijden. “Pas in de eenenvijftigste ronde kwam de race tot leven”, aldus het tabloid. “Na een langzame pitstop werd zijn voorsprong gereduceerd tot luttele seconden en kon Norris de overwinning ruiken. Na de zoveelste inhaalpoging ging het mis en botste hij tegen Verstappen aan. De stewards gaven de wereldkampioen de schuld – het was op het randje.”

De collega’s van The Guardian zagen iets anders. “Er zullen nu terecht vragen worden gesteld over of Verstappen iemand anders wordt wanneer hij echt onder druk wordt gezet”, pende de krant. “Lewis Hamilton zal daar ongetwijfeld een mening over hebben, aangezien hij weet hoe meedogenloos de Nederlander is als het erop aankomt.”

‘Killer instinct’

“Het is nu een open oorlog tussen Max Verstappen en Lando Norris“, oordeelde La Gazzetta dello Sport. “Het duel op de Red Bull Ring luidde het einde in van de rust tussen beide Formule 1-vrienden. Dit moest vroeg of laat gebeuren. Max’ ware aard kwam naar boven, het killer instinct dat hem aan het begin van zijn carrière de reputatie van bad boy opleverde.” Echter, de Italianen benadrukken dat Norris ook niet vrijuit gaat. “Hij was een beetje naïef”, aldus La Gazzetta. “Al twee keer eerder had hij gepoogd om Verstappen op dat punt in te halen en twee keer eerder eindigde hij buiten de track limits.”

‘Waar twee kijven, hebben twee schuld’, stelden de Spanjaarden van Marca. “Max Verstappen is niet onsterfelijk, maar je moet hem drie keer vermoorden om hem naar de grond te krijgen en zelfs dan gaat hij nog door”, doelde de krant op de vele inhaalpogingen van Lando Norris. “Van een titelstrijd is nog geen sprake, maar het is wel een spektakel. Het is niet langer dezelfde persoon die alles wint.”

‘Zeur niet, geef gewoon gas’

Onze Oosterburen beseften dat Norris zondag de snellere coureur was in Oostenrijk. Echter, de verdedigende kwaliteiten van drievoudig wereldkampioen Max Verstappen hielden zijn Britse concurrent op afstand. “Norris beklaagde zich bij het team, maar verloor door het gejammer ook weer tijd”, aldus het Duitse BILD. “Zeur niet, geef gewoon gas! Ondanks het vloeken en tieren, kwam hij er simpelweg niet voorbij.” Door een onvermijdelijke crash kreeg George Russell de overwinning in zijn schoot geworpen. “Toto Wolff kan juichen”, besloot het verslag.

