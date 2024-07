Met het schaamrood op de kaken vertelde Mercedes-teambaas Toto Wolff zondagavond na afloop van de Grand Prix van Oostenrijk over ‘zijn domste beslissing ooit’. George Russell kreeg door de aanvaring tussen Max Verstappen en Lando Norris de zege in de schoot geworpen, maar Wolff erkent dat hij zich in de seconden na die crash liet meeslepen in zijn enthousiasme.

“George, je kunt deze race nog winnen”, riep de Oostenrijker meteen luid over de boordradio. De coureur bevond zich op dat moment echter in de remzone van bocht 3, één van de lastigste punten op de Red Bull Ring. Om die reden liet Russell in zijn respons ook blijken dat hij op dat moment niet gediend was van dergelijke overbodige teksten: “Let me fucking drive!”

Wolff erkende in de nababbel op het circuit ruiterlijk zijn fout.”Ik denk dat ik de coureurs vrij goed ken en ik weet hoe ik ze moet motiveren, omdat we zo veel tijd met ze spenderen. Dus ik denk dat ik dat psychologische aspect goed beheers. Dit moet dan ook de domste beslissing ooit zijn die ik in twaalf jaar bij Mercedes heb genomen. Ik schaam me kapot”, aldus Wolff enigszins overdreven.

‘Ik keek niet naar de GPS-data’

“Normaal kijk je waar een coureur rijdt, voor je je bericht uitstuurt. Uiteraard doe je dat niet in de remzones of in een bocht met een hoge snelheid. Maar ik keek niet naar de GPS-data toen ik zag dat Max en Lando elkaar hadden geëlimineerd. We moesten anticiperen en in die emotie drukte ik meteen de knop in.”

Het bericht had verstrekkende gevolgen kunnen hebben, beseft Wolff. “Ik had George kunnen elimineren door dat bericht. Ik ben ook nu nog emotioneel. Ik hou er van om te zien dat we als team en dat Lewis en George goed presteren. Ik liet me meeslepen in dat moment en zoals ik al zei, het was echt beschamend.”

