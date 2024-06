Lando Norris beleefde een dramatische middag in Oostenrijk. Na een paar weinig verheffende openingsronden, zorgde een zenuwslopend gevecht tussen de Brit en raceleider Max Verstappen voor de nodige sensatie. Meermaals poogde de McLaren-coureur zijn rivaal voorbij te steken, maar zonder succes. In rondje 66 sloeg het noodlot toe – een botsing met Verstappen maakte een einde aan Norris’ race. De 24-jarige coureur legt de schuld bij zijn ‘wanhopige’ concurrent.

Een zichtbaar geïrriteerde Lando Norris sjokte na de race met lood in zijn schoenen naar het pershonk. Even leek hij – voor de ogen van duizenden Nederlandse fans – Max Verstappen naar de kroon te steken en zichzelf tot winnaar uit te roepen van de Oostenrijkse Grand Prix. Uiteindelijk staat hij puntloos en met een kapotte auto de aanwezige journalisten te woord.

‘Het zag er roekeloos en wanhopig uit’

“Ik verwacht altijd een zwaar gevecht met Max (Verstappen, red.), maar er zijn dingen die je wel en niet mag doen”, aldus Norris. “Agressie en op de limiet rijden zijn leuk en aardig maar hij was de hele tijd manoeuvres aan het maken die een ongeluk hadden kunnen veroorzaken. Het zag er allemaal een beetje roekeloos en wanhopig uit. Ik snap niet helemaal waarom, hij heeft genoeg ervaring om te weten dat dat niet mag. Ik hoopte op een eerlijk en respectvol gevecht en dat heb ik niet gekregen.”

Op de vraag of het nog goedkomt tussen Norris en Verstappen, die doorgaans goed met elkaar overweg kunnen, reageerde de Brit geïrriteerd. “Dat is aan hem, ik heb hem voorlopig niks meer te vertellen. Ik heb bewondering voor Max, maar soms gaat hij gewoon te ver. Het is erg teleurstellend – hij heeft gewoon mijn race verknald en mijn auto vernield. Ik ben ervan overtuigd dat Silverstone hier onder te lijden heeft, de belangrijkste onderdelen van de auto zijn afgeschreven. Mijn inhaalpogingen waren gewoon eerlijk, maar elke keer als ik iets probeerde te doen, duwde hij me van de baan.”

McLaren-teambaas Andrea Stella was minstens zo pissig na het incident. Ook nadat Verstappen een penalty kreeg uitgereikt van tien seconden, was de Italiaan verre van tevreden. “De hele wereld weet wie er hier schuld heeft”, reageerde hij. “Behalve een select groepje mensen.” Daarmee doelde hij ongetwijfeld op de stewards van de FIA.

Max Verstappen hield ook schade over aan het incident met Norris. De Nederlander moest met een kapot achterwiel de pits in rijden – een sets nieuwe softs leverde hem uiteindelijk de vijfde plaats op. De tijdstraf van tien seconden was niet genoeg om hem nóg verder te laten zakken. Dankzij de zachtere rubbers ging hij er ook nog met de snelste rondetijd vandoor. George Russell was de grote winnaar in Spielberg – hij profiteerde van de clash en kwam als eerste over de streep.

