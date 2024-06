Max Verstappen reageerde koeltjes op de afloop van de Grand Prix van Oostenrijk. Een aanvaring met Lando Norris in de slotfase verpesste de race van beiden. “Dit is ongelukkig, dit wil je niet”, erkende de drievoudig wereldkampioen van Red Bull, die uiteindelijk als vijfde werd geklasseerd en daardoor toch nog enkele WK-punten aan de race overhield.

Verstappen wilde nog geen snel oordeel vellen over het bewuste incident in de slotfase van de race. “Ik zal eerst de beelden moeten terugkijken. We raakten elkaar ook in een vreemde hoek, waardoor we allebei lek reden. We hebben onszelf in deze positie gemaneouvreerd, dat moet in de toekomst beter. Van mijn kant verdedig ik natuurlijk een beetje de binnenkant en gaat hij daarna helemaal buitenom. Toen reden we met de achterwielen tegen elkaar aan. Het was een heel raar moment. Ik had voor het remmen elke keer ook al mijn actie ingezet. Het lijkt vanaf de buitenkant alsof ik beweeg onder het remmen, maar je ziet niet wanneer ik op de rem trap.”

‘Eerst even afkoelen’

Verstappen en Norris zijn al jarenlang vrienden. Dat zal niet meteen veranderen door dit incident. “We gaan hier wel over praten, maar niet nu meteen. We moeten eerst even afkoelen”, aldus Verstappen.

Over de race: “Ik baal gewoon van de hele race. De strategie was klote. Ik heb heel vaak gezegd dat mijn banden eraan waren en we naar binnen moesten, ook door verkeer. Daar verloor ik tijd en de pitstops waren ook klote, dus alles wat fout kon gaan ging ook helemaal fout.”

De stewards legden Verstappen voor zijn aandeel in de crash een tijdstraf van tien seconden op. Daar was hij het duidelijk mee oneens, zo bleek meteen uit zijn eerste reactie over de boordradio. “Dat is belachelijk. Je kan het links en rechts van me proberen. Wat moet ik doen?!”

