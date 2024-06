George Russell realiseerde zich meteen na de Grand Prix van Oostenrijk niet meteen wat er in de slotfase van de race allemaal gebeurd was. “Dit is ongelooflijk, maar als coureur droom je altijd dat een kans als deze zich voordoet”, jubelde de Brit, voor wie het na São Paulo 2022 zijn tweede F1-zege betekende. Oscar Piastri(McLaren) en Carlos Sainz (Ferrari) eindigden achter hem als tweede en derde.

In de cooling down-room kon Russell (26) een lach niet onderdrukken bij het aanschouwen van de herhaling van de aanvaring tussen de leiders Max Verstappen en Lando Norris in de slotfase van de race, waardoor hij uiteindelijk de race kon winnen.

“Ik reed op riante afstand van Max en Lando op P3, maar ik zag op de grote schermen langs de baan dat ze in fel gevecht waren verwikkeld”, vertelde George Russell. “Dan weet je dat het mis kan gaan. Ik heb daar maximaal van geprofiteerd. Je droomt ervan dat een kans als deze zich voordoet. Ik ben blij voor het team dat we eindelijk weer eens op de hoogste trede van het podium staan.”

Russell hoopt het momentum mee te nemen naar Silverstone, waar volgende week de Grand Prix van Groot-Brittannië op het programma staat. “Red Bull met Max en McLaren met Lando zijn voor ons nog te snel, maar daarachter zitten wij. De laatste weken gaat het goed. Hopelijk blijven we nog even op deze hoge golf zitten.”

