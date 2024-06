Max Verstappens manager Raymond Vermeulen en Jos Verstappen staan na afloop van de Oostenrijkse GP achter Red Bulls garage wat na te praten wanneer Lando Norris voorbij loopt, op weg naar de mediapen. De Brit loopt het duo straal voorbij, met een gezicht als een oorwurm.

Het is duidelijk: Norris is not amused, zoals hij verbaal even later ook met gespierde taal aan het adres van vriend en collega Max Verstappen duidelijk maakt. Een afkoelingsperiode is wellicht even nodig. “We zullen er uiteraard over gaan praten. Maar niet nu, dit is niet het juiste moment”, stelt de drievoudig wereldkampioen. “Lando is geïrriteerd, maar ik ook. Het is beter dat we eerst even afkoelen.”

Volgens Verstappen was er aanvankelijk niets aan de hand. Hij opent snel een gat naar Norris van zeven seconden. “De eerste stint ging heel goed.” Maar bij de eerste pitstop gaat het in zijn ogen al fout. “Ik klaagde over de banden, er gebeurde niks. Toen kwam ik vast te zitten in verkeer, de auto werd ook steeds moeilijker te besturen. Alles ging mis: wat we verkeerd konden doen, ging verkeerd. Dan geef je zomaar zes seconden weg en is het weer een race, kom je in een positie dat er een ongelukje kan gebeuren.”

Dat gebeurt uiteindelijk ook. “Ik bewoog niet onder het remmen, van buitenaf lijkt dat misschien zo. Maar ik weet wat ik in zulke scenario’s moet doen”, stelt Verstappen. “Als je zo intens gevecht hebt, kunnen dit soort dingen soms gebeuren. Het is wat het is, het is nooit leuk als zoiets gebeurt. We hadden deze race moeten winnen als we niet zoveel fouten hadden gemaakt.”

Tijdstraf en strafpunten

De wedstrijdleiding wijst Verstappen na afloop als schuldige aan voor de crash met Norris. Het levert hem tien seconden tijdstraf en twee strafpunten op. “Een beetje overdreven”, vindt Red Bulls adviseur Helmut Marko, die de schuldvraag van de crash in het midden laat. “Maar in het algemeen zag ik iets meer agressiviteit bij Lando”, zegt hij. “Lando wilde winnen en als je de kans daartoe hebt, ga je ervoor. Maar zo’n einde van een gevecht wil niemand.”

Volgens Marko heeft het team overwogen Verstappen over de boordradio te vertellen dat Norris mogelijk een straf zou krijgen voor het herhaaldelijk overschrijden van track limits. “We zeiden: kalm aan. Maar dat zit niet in het DNA van Verstappen”, beseft Marko. “We hebben onze voorsprong in het wereldkampioenschap en dat van de constructeurs uitgebreid. Dat nemen we maar als positieve punten mee van deze race.”

