Max Verstappen onthult welke vijf coureurs volgens hem de beste coureurs aller tijden zijn. Er zitten een paar bekende, maar ook opvallende namen in het lijstje van de wereldkampioen. Vooral voor één coureur heeft de Nederlander enorm veel bewondering.

Met drie wereldtitels en zestig overwinningen op zijn naam, kan Max Verstappen ondertussen ook als één van de grootheden van de Formule 1 worden beschouwd. De Nederlander werd in Canada gevraagd wie hij zelf als de beste coureurs aller tijden zou bestempelen, waarop Verstappen voorzichtig antwoordde. “Ik ga voor Michael [Schumacher], waarschijnlijk ook Ayrton [Senna], Fernando [Alonso], Lewis [Hamilton] en [Juan Manuel] Fangio. De bekende namen”, vertelt de wereldkampioen aan het Spaanse DAZN.

Hamilton en Alonso staan samen met Verstappen op de huidige grid. Met de Spanjaard kan Verstappen echter beter overweg dan met de Brit. “Hij is heel succesvol geweest, maar blijft gepassioneerd over het racen”, benoemt Verstappen als reden waarom hij Alonso bewondert. “Het is een normale, aardige kerel en dat waardeer ik. Hij is over het algemeen ook heel blij als een andere coureur het goed doet.”

‘Alonso zit op zijn leeftijd nog in de F1’

De bewondering voor de Spanjaard startte bij Verstappen al vroeg, en de Limburger zette vroeger zelfs altijd speciaal de tv aan als Alonso moest racen. De twee coureurs delen ook hun grote liefde voor de sport. “Hij houdt van racen en ik hou van racen. Hij zelfs een beetje meer dan ik, omdat hij op zijn leeftijd [42] nog altijd in de F1 zit”, lacht de Red Bull-coureur.

Alonso wist in 2005 en 2006 met Renault de coureurstitel te winnen, en zorgde zo dat de populariteit van de Formule 1 in zijn thuisland Spanje enorm groeide. Verstappen ziet hier gelijkenissen met zijn eigen populariteit in Nederland. “Ik denk dat hij de eerste Spaanse F1-coureur was die de sport groot gemaakt heeft in Spanje”, vertelt Verstappen. “Voor mij is dat in Nederland een beetje hetzelfde.”

