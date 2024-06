Een wereldster als Max Verstappen krijgt vanzelfsprekend genoeg kritiek te verduren. Helemaal op sociale media krijgt de Nederlander geregeld te maken met haatboodschappen. Ook vriendin Kelly Piquet is vaak het doelwit van online haat. In een post op Instagram probeert zij dit negatieve commentaar een halt toe te roepen. Verstappen steunt Piquet in een eigen bericht: “Dit moet stoppen.”

Op Instagram plaatste Piquet woensdag een emotionele boodschap voor haar 1,5 miljoen volgers. De dochter van oud-wereldkampioen Nelson Piquet benadrukte dat ze veel last heeft van haatberichten op sociale media. Ze sprak van een ‘zeer vreemde en verontrustende golf van beschuldigingen, geruchten, verzonnen situaties, valse getuigenissen en gefotoshopte screenshots’. “De online wereld kan een prachtige plek zijn, maar ook een hele enge als er verkeerde informatie en leugens worden gedeeld”, aldus de Braziliaanse.

Partner Max Verstappen steunt Kelly Piquet in de commentaren. “Dit moet stoppen”, schreef de drievoudig wereldkampioen. “Deze valse beschuldigingen slaan helemaal nergens op. Haat heeft geen plek in deze wereld. Wij weten wat er speelt in onze familie en zijn intens gelukkig. Ik hou van jou”, besloot Verstappen.

Aantijgingen

Mogelijk doelt het koppel op de speculaties rondom hun gezinssituatie. Piquet heeft een vierjarig dochtertje met voormalig Formule 1-coureur Daniil Kvyat. In het verleden is het 35-jarige model er wel eens van beticht dat ze al met Verstappen ging voordat ze haar relatie met Kvyat had beëindigd. Daarbij wordt Piquet er vaak van beschuldigd dat ze te weinig tijd met haar dochtertje doorbrengt.

Onlangs kreeg Piquet ook de wind van voren van Danielle Sifferman, de ex-vrouw van voormalig Formule 1-coureur Jerome D’Ambrosio. Sifferman noemde haar in een reactie op TikTok een ’vreselijk persoon’ en verweet Piquet dat ze haar man zou hebben verleid toen ze nog samen waren.



