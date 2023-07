Stefano Domenicali wil graag dat er strengere straffen volgen op het overtreden van de budgetcap. Een financiële boete zoals Red Bull die ontving moet niet meer kunnen, zo vertelt de F1-CEO aan Motorsport.com.

Red Bull werd vorig jaar schuldig bevonden voor het overtreden van de budgetcap van 2021. Het team kreeg als straf twintig procent minder testtijd in de windtunnel en een financiële boete van zeven miljoen pond. Een straf die Christian Horner in die tijd beschreef als ‘draconisch’, al was de concurrentie dat niet helemaal met hem eens. Andere straffen die op tafel lagen, waren bijvoorbeeld puntenaftrek, vermindering van het budget voor komend jaar, of algehele diskwalificatie. Sommige concurrenten vonden dan ook dat Red Bull er goed mee weg kwam.

Ook Domenicali lijkt nu te twijfelen aan de effectiviteit van de straf. Gezien het feit dat Red Bull tot nu toe elke race dit jaar heeft gewonnen, lijkt de straf nog niet heel veel impact te hebben. De algemene aanname is dat het team pas later in het jaar de effecten gaat merken, maar als Red Bull en Max Verstappen door blijven gaan zoals nu, dan zijn tegen die tijd beide titels al vastgelegd. Reden genoeg voor Domenicali dus om dit keer een andere aanpak te vragen. “Elke overtreding moet een sportieve straf krijgen”, oordeelt de F1-CEO. “Of het nou financieel, technisch of sportief van aard is. Daar kun je geen andere keuzes in maken.

De uiteindelijke keuze over straffen ligt niet bij de Formule 1, maar bij de FIA. De motorsportorganisatie is momenteel bezig met het analyseren van de financiële documenten van vorig jaar. Het gerucht gaat dat er drie teams zijn die zich niet aan de regels hebben gehouden en dus een straf tegemoet kunnen zien. Of dat ook zo is moeten we maar afwachten, maar Domenicali hoopt dat de bekendmaking niet te lang meer duurt. Vorig jaar kwam het eindoordeel pas in oktober.

“De controle ligt volledig in handen van de FIA. Het enige waar ik om heb gevraagd is dat de uitslag van het onderzoek zo snel mogelijk gepubliceerd wordt. Dat zeg ik vooral zodat er niet te veel ruimte ontstaat voor geruchten en speculaties. Dat soort berichten zijn voor niemand goed.”

