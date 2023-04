Brad Pitt krijgt volgens The Sun een unieke kans om deel te nemen aan de Grand Prix van Groot-Brittannië. De Hollywood-acteur mag de opwarmronde aanvoeren, als onderdeel van de opnames voor de Formule 1-film die mede wordt geproduceerd door Lewis Hamilton.

De Formule 1 heeft speciaal toestemming gegeven voor deze actie, die de film zo realistisch mogelijk moet maken. Dit zal ongetwijfeld veel aandacht trekken van de fans en de media. Een bron vertelt aan The Sun: “Het zal een ongelooflijk en surrealistisch beeld opleveren om Brad Pitt voorop te zien rijden tijdens het Britse Grand Prix-weekend.”

Lees ook: Alle teams en coureurs betrokken bij Formule 1-film met Brad Pitt

Pitt zal in de film een mentor zijn voor een jonge coureur die zijn weg zoekt in de koningsklasse van de autosport. De acteur heeft vorig jaar al research gedaan voor zijn rol door de Amerikaanse Grand Prix in Austin te bezoeken. Formule 1 CEO Stefano Domenicali is enthousiast over het filmproject en zegt dat het ‘ingrijpend’ zal zijn.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt nu in de winkel. In deze extra dikke Classic Special boeiende verhalen, interessante reportages, achtergronden en interviews over 100 jaar Grand Prix-racing. Met onder meer:

De allereerste overwinning van Ayrton Senna

Het Formule 1-avontuur van Jan Lammers

James Hunt: de laatste playboy racer

Reportage: bad boys in de Formule 1

Foto’s: De mooiste liveries door de jaren heen

Reportage: De horrorcrash van Jackie Stewart

Eregalerij: de mooiste foto’s van de grootste kampioen

Gratis verzending in Nederland!



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."