De GP van Duitsland mist al een tijdje van de F1-kalender. Hockenheim was lange tijd het strijdtoneel voor dit evenement, maar sinds 2019 heeft het circuit geen Formule 1-auto meer gezien. Hockenheimring-directeur Jorn Teske meent dat alle nieuwkomers het er niet makkelijker op maken. De bedragen die tegenwoordig voor een race worden betaald, rijzen de pan uit.

“Iedereen weet dat de nieuwe landen andere bedragen bedragen kunnen betalen dan de traditionele, Europese circuits”, zegt Teske tegen het Duitse Auto Motor und Sport. Hij verwijst hier naar bijvoorbeeld de GP’s van Miami en Las Vegas. Volgens zakenblad Forbes kostte laatstgenoemde al 500 miljoen dollar om te bewerkstelligen. “Ik weet niet in hoeverre de spiraal zich naar boven zal voortzetten. Ik heb geen concrete cijfers, we praten tenslotte niet elke week.”

Jorn Teske verwacht niet dat Liberty Media – de eigenaar van Formule 1 – bereid is om de financiële eisen te verlagen om Hockenheim weer op de kalender te krijgen. “ Als er niets verandert of de Formule 1 niet bereid is grote compromissen te sluiten, kan het niet werken. ” Jammer voor de Duitse F1-fan die staat te popelen om een race te bezoeken. “ Er is ons al verteld dat er grote belangstelling is voor Hockenheim als locatie”, aldus Teske.

Volgens Teske was het ooit een topprioriteit van Formule 1 om het circuit weer een eerlijke kans te geven. “Daar is niets van terecht gekomen”, reageert hij teleurgesteld.

Hockenheim in de Formule 1

Duitsland is een gastland van het eerste uur, de eerste GP die onze Oosterburen mochten organiseren dateert uit 1951. Tweeëntwintig coureurs gingen toen van start op de Nürburgring. Vanaf 1977 werd er voornamelijk op de Hockenheimring geracet. Na 2019 is het contract met het circuit niet meer verlengd, wat het einde van de GP van Duitsland betekende.

In het seizoen van 2020 werd er in oktober nog wel een race georganiseerd op de Nürburgring. De zogeheten Grand Prix van de Eifel werd vanwege de coronapandemie toegevoegd aan het aangepaste wereldkampioenschap.

