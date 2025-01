Slecht nieuws voor fans van het iconische Duitse circuit de Nürburgring. De organisatie achter het circuit sluit vanwege financiële redenen uit dat de racebaan terugkeert op de Formule 1-kalender, ook al gaat Spa-Francorchamps rouleren. De Hockenheimring wil ondertussen wel graag proberen de Formule 1 weer terug te halen naar Duitsland.

De Nürburgring stond voor het laatst in 2020 op de Formule 1-kalender, onder de naam de Eifel Grand Prix. Door de wereldwijde COVID-pandemie werd er toen naar het Duitse circuit in de Eifel uitgeweken. Lewis Hamilton won deze race op de iconische Duitse racebaan, die eerder door Schotse coureur Jackie Stewart als ‘de groene hel’ werd bestempeld.

Met de aankondiging dat de GP België vanaf 2028 gaat rouleren, ontstond er even de hoop dat de Formule 1 weer op de Nürburgring zou kunnen terugkeren. De organisatie achter de Nürburgring ziet dat echter niet gebeuren, omdat een Grand Prix organiseren vanwege de hoge organisatiekosten niet rendabel zou zijn. “Om deze redenen is het plan voor ons als privébedrijf in deze vorm niet haalbaar”, vertelt Nürburgring-woordvoerder Alexander Gerhard aan Sky Sports Germany.

Hockenheim

Mocht de Formule 1 terugkeren naar Duitsland, dan is er een grotere kans dat de koningsklasse neerstrijkt op de Hockenheimring. Er zijn namelijk plannen om 400 miljoen euro in het opknappen van het circuit te investeren. “We werken al meer dan vier jaar op de achtergrond aan de verdere ontwikkeling van de Hockenheimring als toonaangevend racecircuit en willen nu graag toekomstgerichte projecten realiseren”, vertelt Tim Brauer aan Welt. Brauer is de directeur van de Emodrom Group, de organisatie achter het opknappen van de Hockenheimring.

“Natuurlijk denken we ook aan de Formule 1, maar we benaderen dergelijke overwegingen met grote voorzichtigheid. We gaan financieel geen gekke dingen doen, maar we proberen manieren te vinden om de Formule 1 terug te halen naar Duitsland”, besluit Brauer.

