Max Verstappens bezoek aan de Nürburgring afgelopen week smaakt vermoedelijk naar meer. De Nederlander wil naar verluidt na zijn testsessie op het iconische Duitse circuit ook de speciale racelicentie voor het Nordschleife-gedeelte van de baan behalen. Dit zou de wereldkampioen in staat stellen om onder meer mee te doen aan de 24 Uur van de Nürburgring.

Max Verstappen, of zoals op zijn bolide stond: ‘Franz Hermann’, werd op de vrijdag ‘incognito’ gespot in de Ferrari GT3-auto op de Nürburgring. De Nederlander had een weekendje vrij van de Formule 1, en besloot op het iconische Duitse circuit in de GT3-auto van zijn eigen raceteam te stappen. Verstappen.com Racing doet onder meer mee aan de GT World Challenge.

Het was niet de eerste keer dat Verstappen achter het stuur van een GT3-wagen zat. Eerder heeft de viervoudig wereldkampioen al privétests met de bolide gereden. Het goed geïnformeerde Auto, Motor und Sport meldde dat Verstappen deze week op de Nürburgring meedeed aan een openbare testsessie. Dit deed de Nederlander onder de naam Franz Hermann. Verstappen bevestigde dit later zelf ook, door een aantal mooie beelden te delen via zijn sociale mediakanalen.

Smaakt naar meer?

Verstappen reed zijn testrondes op de Nordschleife. Dit is een deel van de oude Nürburgring dat in 1976, na het ongeluk van Niki Lauda, van de Formule 1-kalender verdween. Een verkorte versie van de baan is vandaag de dag nog in gebruik voor onder meer testsessies. De test van Verstappen lijkt in ieder geval in de smaak te zijn gevallen bij de wereldkampioen.

Volgens wederom Auto, Motor und Sport wil Verstappen dit jaar nog de speciale racelicentie voor de Nordschleife, de DMSB Permit Nordschleife, behalen. De licentie stelt de wereldkampioen in staat om mee te doen aan races op de Nürburgring Nordschleife, waaronder de 24 Uur van de Nürburgring.

(Foto credit: MaxVerstappen1/Verstappen.com)

