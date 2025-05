Max Verstappen was na de GP van Miami op de Nürburgring te vinden. Het pseudoniem ‘Franz Hermann’, hield niemand voor de gek – het was de viervoudig wereldkampioen die met een GT3-auto wilde proeven van de beroemde Nordschleife. Achteraf meldden verschillende bronnen dat Verstappen al na een paar rondjes een baanrecord had gevestigd. Toen dat later op sociale media in twijfel werd getrokken door een gerenommeerd GT3-coureur, verdedigde Verstappen zich fel.

In aanloop naar de GP van Emilia-Romagna baarde Max Verstappen opzien met een scherp bericht op X. GT3-coureur en Mercedes-ambassadeur Maro Engel schreef eerder dat de Nederlander feitelijk geen baanrecord had gevestigd op de Nürburgring, omdat zijn auto anders was afgesteld. “Dat is niet waar”, reageerde Verstappen fel. “Verspreid geen geruchten als je ergens geen weet van hebt.”

‘Ik kom daar niet om andere coureurs af te zeiken’

Na de kwalificatie werd Verstappen nog eens gevraagd naar het commentaar van Engel. Het is immers ongebruikelijk dat de Red Bull-coureur zo van zich laat horen op sociale media. “Het was gewoon stom commentaar”, reageerde Verstappen droogjes. “Ik ben daar naartoe gegaan om plezier te hebben en gewoon mijn ronden te rijden. Dan zal er heus iemand gaan roepen dat ik een baanrecord heb gereden, maar daar doe ik het niet voor. Ik kom daar vooral om te leren. Andere rijders voelen zich dan gelijk aangevallen, maar het is niet alsof ik daar kom om anderen af te zeiken. Ik geniet er gewoon van en dan krijg je dat soort commentaar. Dat is totaal onnodig, vind ik. Ik heb daar totaal niet om gevraagd.”

Verstappen werd vervolgens gevraagd waarom hij besloot zich persoonlijk te verdedigen. “Normaal boeit me dat allemaal niet zo veel, maar ik ken hem”, benadrukte hij. “Dan denk ik van: ‘Ja, dan kun je beter niets zeggen’. Ik kwam zijn bericht toevallig tegen op mijn feed. Normaal zie ik dat soort dingen helemaal niet, maar ineens zie ik dat bericht verschijnen. En dat terwijl we elkaar nog ontmoet hebben in Monaco en ik altijd heel veel respect heb getoond voor coureurs in de GT3-klassen. Dus ja, dat vind ik dan wel een beetje zonde.”

Bekijk de interactie op X hieronder:

False. Don‘t spread things when you don’t know how the car was setup and our engine settings. Why would I join a NLS track day with the wrong BOP. Have a good one tomorrow 👍 — Max Verstappen (@Max33Verstappen) May 16, 2025

