En weer was het even verrassend als verbazingwekkend, de stappen die Max Verstappen qua snelheid en balans met de RB21 van Red Bull van vrijdag op zaterdag wist te zetten in Imola. Daar lukte wat al eerder dit seizoen vaak het geval was: in een etmaal een schier uitzichtloze situatie veranderen in eentje met perspectief. Het leidde weliswaar niet tot pole voor de GP Emilia-Romagna, wel tot tevredenheid. En plezier, zo vertelde Verstappen na de kwalificatie.

Tweede worden, het is niet waar de Nederlander het over het algemeen voor doet. Maar in tijden van dominantie van McLaren en vrijdagen waarop het weekend voor Red Bull vaak moeizaam van start gaat, is een P2 in de kwalificatie voorwaar niet verkeerd. En dus zat Verstappen, die sprak van het beste gevoel tot nu dit seizoen over de Red Bull-bolide, er ondanks het net missen van de pole naderhand redelijk goedgeluimd bij tijdens de persconferentie in Imola.

Lees ook: Kwalificatie GP Emilia-Romagna: Verstappen komt net tekort in titanenstrijd met Piastri

“Vergeleken met vrijdag hebben we erg veel kunnen verbeteren, de auto was een stuk fijner om mee te rijden”, aldus Verstappen over de stappen die hij met het team heeft gezet in Imola. Dat hij na de eerste run van Q3 de snelste was, bood hoop op pole. Maar Verstappen constateerde een probleem. “De banden raakten overhit naarmate ik sneller wilde rijden. Sector 1 was dan nog prima, daarna kreeg ik last van onderstuur. Dat was jammer.”

Strijdplan race

Van pole starten en zo Piastri achter zich kunnen houden, onder meer doordat er slechts één DRS-zone is in Imola; dat was een mooi strijdplan geweest, maar dat zal niet meer opgaan vanaf P2. “Ik moet maar gewoon een zo goed mogelijke start hebben en een goede eerste ronde en dan zien we wel.” De snelheid in de long runs was vrijdag bij McLaren hoe dan ook beter. “Maar onze auto was vandaag dan weer beter dan hoe die vrijdag was.” En dus? “Hopelijk kunnen we competitief zijn.”

Lees hier alles over de GP Emilia-Romagna

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.