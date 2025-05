Oscar Piastri start zondag in de Grand Prix van Emilia-Romagna in Imola vanaf pole position, hij bleef Max Verstappen voor in een spel van duizendsten. De Nederlander kan desondanks tevreden zijn met een plek op de eerste startrij naast de klassementsleider in het WK. Hieronder de kwalificatie in vogelvlucht.

Q1: Zware crashes Tsunoda en Colapinto

Het eerste deel van de sessie wordt ontsierd door een megaklapper van Yuki Tsunoda. De Japanner gaat er met de RB21 zó hard af dat hij in de lucht met de bolide om zijn as draait. Het zorgt voor een rode vlag en een langdurig oponthoud, maar het belangrijkste is dat de Red Bull-coueur ongedeerd uitstapt. Na de hervatting verrast Max Verstappen met de snelste tijd. Is dat een voorbode? Aan het einde van de sessie is er weer een crash, ditmaal van Colapinto. De sessie eindigt net op dat moment, de Alpine-debutant sluit die af als veertiende maar rijdt niet in Q2.

Afvallers Q1: Lawson, Hülkenberg, Ocon, Bearman en Tsunoda

Q2: Blamage Ferrari, ook Antonelli exit

Ferrari blameert zich in eigen land: zowel Hamilton als Leclerc sneuvelt in Q2, het zorgt voor een golf van ontzetting op de roodgekleurde tribunes in Imola. De twee starten zondag respectievelijk als elfde en twaalfde. In hun schaduw sneuvelt ook de lokale held Kimi Antonelli: de Italiaan wordt dertiende. Verrassend is de snelste tijd van Carlos Sainz. Hij toont zich in de Williams rapper dan McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris, Verstappen gaat achter George Russell als nummer vijf door naar het laatste deel van de kwalificatie. Opvallend: Aston Martin-coureurs Fernando Alonso en Lance Stroll maken indruk en plaatsen zich op mediumbanden voor Q3.

Afvallers Q2: Leclerc, Hamilton, Antonelli, Bortoleto en Colapinto

Q3: Verstappen komt teenlengte tekort

Wordt het in Imola dan toch pole voor Verstappen? In de eerste run troeft hij iedereen af, al is de marge slechts 0,049 seconden. Het blijft tot het einde van Q3 spannend en McLaren wil met Piastri en Norris orde op zaken stellen. Dat lukt in de laatste run, zij het alleen in de persoon van Piastri. Verstappen moet uiteindelijk 0,034 seconden toegeven, Norris moet Russell nog voor zich dulden en start ‘slechts’ als vierde.

