Isack Hadjar blikt terug op zijn debuut bij Red Bull. De Frans-Algerijnse coureur rijdt dit seizoen voor het eerst bij de Oostenrijkers, nadat hij vorig jaar nog bij zusterteam Racing Bulls debuteerde. De jonge teamgenoot van Max Verstappen geeft toe dat hij wel een beetje nerveus was om in het tweede Red Bull-stoeltje naast de wereldkampioen plaats te nemen, omdat het verschil tussen Verstappen en zijn teamgenoten groot was.

Isack Hadjar is dit seizoen voor het eerst de teamgenoot van Max Verstappen. De Red Bull-coureur treedt zo in de voetsporen van onder meer Pierre Gasly, Alex Albon, Sergio Pérez en Yuki Tsunoda. De vorige teamgenoten van de viervoudig wereldkampioen delfden echter ieder het onderspit tegen de Nederlander. Hadjar was daarom voorafgaand aan zijn eerste meters in de RB22 nerveus.

“In zekere zin was ik wel (nerveus, red.), want als je kijkt naar het verschil tussen de teamgenoten van Max, dan denk je: ‘Wauw, dit is raar’,” zei hij op het officiële YouTube-kanaal van de F1 over zijn overstap naar Red Bull. “Maar tegelijkertijd ben ik realistisch. Ik denk: het is een nieuw reglement, we hebben dezelfde auto. Als ik geloof dat ik goed ben, ben ik goed. En daarmee is de kous af. Dus uiteindelijk verloopt alles in de eerste drie races zoals ik het min of meer had verwacht.”

Vloek op tweede Red Bull-coureur

Hadjar versloeg zelfs Verstappen in de kwalificaties van de Grands Prix van Australië en Japan, iets wat de andere teamgenoten van de Nederlander bijna nooit voor elkaar kregen. Hoewel dat deels komt door de worstelingen van Verstappen met de RB22, denken kenners wel dat Hadjar zo een einde heeft gemaakt aan de ‘vloek op Red Bulls tweede coureur’.

“De auto is momenteel erg lastig om te besturen, maar ik zit toch niet al te ver achter (Max, red.)”, vervolgt Hadjar. “En ik ben tevreden over hoe ik het in die eerste drie races heb gedaan met de auto die ik tot mijn beschikking heb. Ik heb er alles uit gehaald wat erin zat. Al met al gaat het best goed.”

