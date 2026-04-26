George Russell geeft eerlijk toe dat hij Max Verstappen dit seizoen tot nu toe mist in de titelstrijd. De twee coureurs hadden in het verleden wel eens een woordenwisseling, maar volgens de Mercedes-coureur is het respect inmiddels weer terug. Al is Russell het op één punt echter niet met de wereldkampioen eens: ‘Ik vind de 2026-auto persoonlijk wel leuk’.

George Russell had dit seizoen voor het eerst in zijn Formule 1-carrière de leiding in het wereldkampioenschap in handen. Hoewel teamgenoot Andrea Kimi Antonelli inmiddels de Mercedes-coureur heeft onttroond, is de Brit nog altijd een serieuze titelkandidaat. Een persoon die tot nu toe dit seizoen ontbreekt in de titelstrijd is Max Verstappen, dankzij de moeilijke seizoenstart van Red Bull. Jammer, vindt Russell.

Op de vraag of hij zou willen dat Verstappen in de strijd meedeed, antwoordt Russell tegenover BBC Sport: “Ja, dat zou ik wel willen.” De Brit lag in het verleden wel eens in de clinch met de viervoudig wereldkampioen, maar inmiddels gaat het ‘prima’ tussen de twee coureurs. “We hebben wel wat respect voor elkaar. En ik heb veel respect voor wat hij op het circuit doet”, vertelt Russell. “Hij rijdt nu in zijn GT-auto’s en heeft het daar erg naar zijn zin. En eerlijk gezegd, als ik viervoudig wereldkampioen was, zou ik waarschijnlijk hetzelfde doen. Want hij heeft bereikt waar ik nog naar streef.”

“Ik zou het mezelf nooit vergeven als ik, terwijl ik in de strijd om het kampioenschap zit, andere activiteiten zou gaan doen”, vervolgt de Mercedes-coureur. “Maar als je alles hebt bereikt wat hij heeft bereikt, dan is dat geweldig voor hem.”

‘Vind de auto zelf erg leuk’

Verstappen uitte dit seizoen al geregeld kritiek op de 2026-uitdagers, maar daar kan Russell zich niet in vinden. “Ik vind de auto persoonlijk erg leuk”, zegt de Britse coureur zelfs. “De krachtbron en de motor zijn duidelijk anders. De nieuwe regels bieden de kans om harder te strijden en om een spannende race te voeren. Lewis (Hamilton, red.) had daarin een goed punt: in een kartrace haal je iemand in één bocht in, en vervolgens haalt hij je weer in. Niemand noemt dat ooit Mario Kart of jojo-racen. We noemen het eigenlijk puur racen en geweldig racen.”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.