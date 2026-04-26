Riccardo Patrese ziet dat George Russell dit seizoen onder toenemende druk staat van zijn jongere teamgenoot Kimi Antonelli. Volgens de voormalig Formule 1-coureur begint Russell te beseffen dat hij, om wereldkampioen te worden, ook intern moet winnen. De jonge Italiaan wordt volgens Patrese alleen maar sterker. “Op dit moment zit de wind Kimi in de rug”, aldus Patrese.

Riccardo Patrese ziet een duidelijke verschuiving in de rol van George Russell binnen het team. Waar de Brit eerder vooral de uitdager was, wordt hij nu zelf onder druk gezet. “Het is niet iets wat hij had verwacht. Hij beseft nu dat hij, om het kampioenschap te winnen, ook zijn teamgenoot moet verslaan. Het is de eerste keer dat hij met dit soort druk te maken heeft. Iedereen verwacht nu dat hij kampioen wordt, maar hij heeft een sterke teamgenoot die het hem erg lastig kan maken”, vertelde Patrese aan BettingLounge.

‘Niet ontspannen’

Volgens de voormalig Formule 1-coureur gaat Russell zich nu pas realiseren hoe sterk Kimi Antonelli is en dat kan gevolgen hebben voor de Brit. “Russell zou weleens in de problemen kunnen komen. In Japan werd hij duidelijk verslagen en op dit moment zit de wind Kimi in de rug; dat had George niet verwacht. Waarschijnlijk begint hij zich nu te realiseren hoe groot de uitdaging is. Hij zal zeker niet ontspannen zijn en dat kan een rol gaan spelen”, aldus Patrese.

Tegelijkertijd benadrukte de Italiaan dat die druk ook positief kan uitpakken. “Als de druk nog verder toeneemt, kan hij daarop reageren en juist sterker worden. Het is één ding om een paar Grands Prix te winnen, maar het is heel iets anders om in de positie te zijn waarin je voor het wereldkampioenschap kan vechten. Russell weet dat hij wereldkampioen kan worden en Kimi denkt dat ook. Het is nu aan hen hoe ze met die druk omgaan”, besloot de zesvoudig Grand Prix-winnaar.

