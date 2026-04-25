George Russell hoopt dat Mercedes niet wordt ingehaald door de upgrades van andere teams. Rond de Grand Prix van Miami introduceren teams doorgaans grote updates, maar door de kalender met een tussenpauze van vier weken verschuiven veel van die ontwikkelingen naar Canada. “Zolang wij vooraan blijven, kan de rest me niet zoveel schelen”, aldus Russell.

Mercedes kent een sterke seizoensstart met drie overwinningen in de eerste drie raaces, waarvan George Russell de openingsrace in Australië won en Kimi Antonelli de andere twee pakte. De Brit kijkt uit naar de hervatting van het seizoen, maar benadrukte dat Mercedes ervoor kiest om de eerste grote updates pas in Montreal te introduceren. “Ik ben er eerlijk gezegd klaar voor om weer te gaan racen”, vertelde Russell bij de opening van KART Silverstone.

Hoewel de onderbreking voor sommige coureurs als een reset voelt, wil Russell zo snel mogelijk terug de baan op. “Het was zo’n intense start van het jaar met Australië, China en Japan dat je biologische klok helemaal van slag is. En dan, met die pauze in het vooruitzicht denk je: ‘Oké, ik wil wel weer gaan racen’”, benadrukte de Mercedes-coureur.

Hoewel Russell ziet dat zijn team er goed voor staat, moeten de ontwikkelingen wel doorgaan. “We zitten momenteel in een sterke positie en normaal gesproken is Miami de race waar teams grote upgrades brengen, maar door de kalender dit jaar verschuift dat naar Montreal. Daar zullen we misschien een kleine verschuiving zien als iemand het gat met ons wil dichten. We hebben nog updates klaarliggen die we in Canada willen inzetten”, aldus de zesvoudig racewinnaar.

Kijkend naar de nieuwe reglementen die de FIA heeft aangekondigd, hoopt Russell dat Mercedes bovenaan kan blijven rijden. “De sport is zó complex; met deze nieuwe regels krijg je spannende races, maar het is echt ingewikkeld voor de coureurs. Ik denk dat de FIA goed werk heeft verricht om het wat eenvoudiger te maken, maar ik hoop dat we hierdoor vooraan blijven. En zolang dat zo is, kan de rest me eerlijk gezegd niet zoveel schelen”, gaf Russell aan.

