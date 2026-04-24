George Russell hoopt dat de concurrenten van Mercedes dit jaar gauw de aansluiting vinden bij de Zilverpijlen. De Duitse renstal heeft al drie Grand Prix-zeges binnen, en gaat daardoor aan de leiding in het kampioenschap. Russell zou het echter ‘heerlijk’ vinden als een ander team zich ook in de titelstrijd kan mengen: ‘Ik wil de concurrentie verslaan in de wetenschap dat ze alles hebben gegeven’.

De Formule 1 racet dit jaar onder nieuwe reglementen, en dat betekent ook een nieuwe pikorde op de grid. Eind 2025 streden de coureurs van McLaren en Max Verstappen nog om de wereldtitel, maar vijf maanden later is Mercedes het dominante team. Dat is volgens coureur voor de Zilverpijlen George Russell echter niet het enige verschil. “Op dit moment strijden Kimi (Antonelli, red.) en ik eigenlijk alleen maar tegen elkaar”, zegt Russell tegen BBC Sport. “Vorig jaar, als je een paar tienden achter elkaar kwalificeerde, zaten er waarschijnlijk vier of vijf auto’s tussen.”

“Als je een slechte start had, kon je je niet zomaar weer naar voren werken zoals we dat nu doen”, vervolgt de Brit. “We werden dus gestraft voor onze fouten. Dit jaar worden we tot nu toe niet echt gestraft voor onze fouten.” Tijdens zowel de GP Australië als de GP China dit jaar verloor een Mercedes-coureur de leidende positie in de race aan een Ferrari-coureur, terwijl op Suzuka Oscar Piastri al in de eerste bocht polesitter Andrea Kimi Antonelli had ingehaald.

‘Ik houd van competitie’

Toch neemt Russell het op voor zijn jongere teamgenoot. “Kimi is een fantastische coureur. Ik heb het vorig jaar gezien. Hij liet veel tekenen van grote snelheid zien. Maar het is nog erg vroeg en ik weet zeker dat het heel spannend gaat worden.” De Mercedes-coureur krijgt vervolgens de vraag of hij hoopt dat een ander team zich ook bij de titelstrijd vooraan voegt. “Ik moet eerlijk zijn,” zegt hij, “Ik houd echt van de competitie. Het houdt het gewoon spannend.”

“Ik vind het heerlijk om te winnen als er enorme concurrentie is”, vervolgt de zesvoudig Grand Prix-winnaar. “En dat geldt voor elke dag van het leven. Ik wil dat mijn concurrent alles geeft, want ik wil in staat zijn om… Ik wil ze verslaan in de wetenschap dat ze alles hebben gegeven. En dat is wat mij drijft. Dus mijn mening is: hoe meer zielen, hoe meer vreugd.”

