Toto Wolff roept criticasters van de nieuwe Formule 1-reglementen op om de autosport niet meer publiekelijk te bekritiseren. Volgens de Mercedes-teambaas brengt het continu ‘zwartmaken’ van de Formule 1 de toekomst van de koningsklasse in gevaar. ‘We moeten ons bewust zijn van onze verantwoordelijkheid als hoeders van deze sport’, waarschuwt Wolff.

De 2026-reglementen voor zowel het chassis als de motor – waardoor de krachtbronnen nu voor vijftig procent uit elektrische energie en vijftig procent uit een verbrandingsmotor bestaan – hebben ook voor grootschalige veranderingen op het circuit gezorgd. Tijdens kwalificaties moeten coureurs nu van het gas af, om zo de accu weer op te laden. Deze nieuwe stijl van racen binnen de Formule 1 kon al op kritiek rekenen van onder meer Max Verstappen en Lando Norris. De FIA beloofde tijdens de voorjaarsstop in april eventuele reglementswijzigingen te overwegen.

Toto Wolff denkt echter dat zulke kritiek niet publiekelijk geuit zou worden. “We moeten ons bewust zijn van onze verantwoordelijkheid als hoeders van deze sport,” zei de Oostenrijkse teambaas tijdens een recente mediasessie. “We hebben allemaal onze mening en dat is volkomen legitiem. Maar deze meningen en discussies horen eerder onder de betrokkenen plaats te vinden dan in het openbaar.”

‘Sport niet in het openbaar zwartmaken’

De Mercedes-teambaas licht ook meteen zijn mening verder toe. “We hebben duizenden fans die van de sport houden – er zijn er ook een paar die er op dit moment niet van houden – maar om de toekomst te beschermen, moeten we de sport niet in het openbaar zwartmaken. In het verleden hebben we ons hier allemaal wel eens schuldig aan gemaakt, uit tactische overwegingen of om een situatie te beschermen. We moeten heel voorzichtig zijn.”

Volgens Wolff is die voorzichtigheid belangrijk, omdat eventuele consequenties van het zwartmaken van de Formule 1 niet meteen merkbaar zijn. “De impact komt met een vertraging”, aldus de teambaas. “Dat is de verantwoordelijkheid die we hebben. We zijn het aan onszelf verplicht om onze mening te uiten binnen de groep van belanghebbenden – dit is de afgelopen weken op een constructieve manier gebeurd”, sluit Wolff wel af.

