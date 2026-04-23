Jenson Button heeft vertrouwen in George Russell in de strijd om de wereldtitel. Volgens de wereldkampioen van 2009 moet Russell zich niet laten beïnvloeden door de Grand Prix-overwinningen van Andrea Kimi Antonelli. Button benadrukt dat Russell kalm en beheerst lijkt en dat de Brit deze mentaliteit vast moet houden. “George is een echte krachtpatser. Ik ben een groot fan van hem”, aldus Button.

Jenson Button is positief over George Russell zijn mentaliteit, ondanks dat hij nu achter zijn jongere teamgenoot Kimi Antonelli staat in het kampioenschap. Button benadrukt dat Russell er kalm en beheerst uitziet en dat hij veel pech heeft gehad. “Ik heb George een paar dagen geleden toevallig even gezien. Hij kent zijn snelheid en weet dat het niet zijn kant is opgegaan. Hij heeft het niet mee gehad, maar je moet slechte momenten accepteren en begrijpen dat je soms pech hebt. Misschien heeft hij in de volgende race dat niet en heeft hij dan wel geluk. Wie weet”, vertelde Button aan Sky Sports F1 tijdens de Goodwood Members’ Meeting.

‘Spannende titelstrijd’

Antonelli won twee van de eerste drie races van het seizoen, terwijl Russell de openingsrace in Australië op zijn naam schreef. Daarna kreeg de Brit te maken met tegenslagen, waaronder technische problemen in China en een lastig weekend in Japan, waar hij kampte met een instabiele achterkant en een ongelukkige getimede Safety Car. Toch twijfelt Button niet aan Russells kwaliteiten. “Voor mij is het een spannende titelstrijd om die het tegen elkaar te zien uitvechten. Kimi is nog zo jong en George is een echte krachtpatser. Ik ben een grote fan van George”, gaf de enkelvoudig wereldkampioen aan.

Button blikte in Goodwood ook terug op zijn eigen titel in 2009 met Brawn GP, het team dat later Mercedes werd. Met een knipoog claimde hij een rol in het huidige succes van de Duitse renstal. “Grappig genoeg ziet Mercedes er dit jaar inderdaad erg sterk uit en dit (zijn winnende Brawn GP-auto, red.) is eigenlijk waar het allemaal begon. Het team uit Brackley is hier ontstaan. Eerst Honda, daarna Brawn en uiteindelijk Mercedes. Dus ik geef mezelf daar zeker een beetje de eer voor”, grapte Button.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.