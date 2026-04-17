George Russell volgt naar eigen zeggen de verrichtingen van Max Verstappen op de Nordschleife dit seizoen met veel interesse, maar hij zal een dergelijk uitstapje de komende jaren niet gaan maken. De Mercedes-coureur begrijpt echter wel dat de Nederlander het doet.

“Ik snap wel waarom hij daar een glimlach van op zijn gezicht krijgt”, aldus Russell. “Zelf heb ik ook al honderden ronden gereden op de Nordschleife in de simulator, ik zou ook echter wel daar willen rijden. Maar ik heb op dit moment een ander doel en dat is wereldkampioen worden in de Formule 1.”

Zoals hij dat niet heeft bereikt, richt Russell zich dus nog niet op het rijden in andere klassen. “Maar als ik al vier titels had gewonnen, zou ik waarschijnlijk hetzelfde doen als Max. Maar hij zit op dit moment gewoon in een andere fase van zijn loopbaan dan ik.”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.