Komt de Hockenheimring terug op de Formule 1-kalender? De investeringsgroep Emodrom Group steekt naar verluidt alvast 250 miljoen euro in het circuit. De algemeen directeur van de investeringsgroep, Tim Brauer, onthult ook dat de organisatie hard bezig is met de Formule 1 terug naar Duitsland te halen, hoewel het liever geen “financiële avonturen” aangaat.

Investeringsgroep Emodrom Group krijgt 75 procent van het Hockenheimring-circuit in handen. Het bedrijf wil naar verluidt de komende vijf tot tien jaar 250 miljoen euro investeren in de Hockenheimring, waarbij voornamelijk het opknappen van de infrastructuur en het bouwen van nieuwe faciliteiten prioriteit krijgt.

Terugkeer op de F1-kalender?

Een volgende stap voor het Duitse circuit zou een potentiële terugkeer op de Formule 1-kalender zijn. Hockenheimring-directeur Jorn Teske geeft aan Welt alvast eerlijk toe dat de Hockenheimring altijd contact heeft gehouden met de F1. De Grand Prix-organisatie is van plan om een “langzame en serieuze” terugkeer te maken.

“We werken al meer dan vier jaar op de achtergrond aan de verdere ontwikkeling van de Hockenheimring als toonaangevend racecircuit. We willen nu graag toekomstgerichte projecten realiseren”, voegt Brauer, algemeen directeur van de Emodrom Group, toe. “Natuurlijk denken we ook aan de Formule 1, maar we benaderen dergelijke overwegingen met grote voorzichtigheid. We gaan geen financiële avonturen aan, maar we proberen ook modellen te vinden om de Formule 1 terug naar Duitsland te halen.”

Fans van de Hockenheimring moeten nog wel even geduld hebben, want voorlopig staat het Duitse circuit nog niet op de kalender. Brauer geeft de voorkeur aan een langetermijnperspectief: “We denken in cycli van 20 en 25 jaar, en niet aan de korte termijn.”

