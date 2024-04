Is de terugkeer van de Grand Prix van Duitsland een reële optie? Particuliere investeerders hebben in ieder geval 75 procent van het bekende voormalige Formule 1-circuit van de stad Hockenheim gekocht. Hierdoor – en door de entree van Audi in de Formule 1 met ingang van 2026 – is in ieder geval de hoop ontstaan dat de koningsklasse op termijn weer terug zal keren naar Duitsland.

Volgens het Duitse persbureau DPA zijn de kopers vijf middelgrote bedrijven en is de deal al unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad van Hockenheim. De Emodrom Group uit Hockenheim erkent dat de aankoopprijs ongeveer 5,5 miljoen euro bedraagt. De nieuwe eigenaren zijn daarnaast ook verantwoordelijk voor ongeveer 20 miljoen euro aan schulden.

250 miljoen euro aan investeringen

Emodrom is voornemens om de komende vijf tot tien jaar tot 250 miljoen euro te investeren in de Hockenheimring, inclusief een hotel. Een en ander moet resulteren in zo’n 300 nieuwe banen. De bouw van wat ‘Motorworld’ genoemd wordt, staat al gepland voor eind 2025. Voornamelijk de infrastructuur rondom het circuit zal opgeknapt worden. Ook wordt er geld uitgetrokken voor de bouw van nieuwe faciliteiten.

De stad Hockenheim zal 90.000 euro per jaar gaan betalen, zodat het circuit de naam van de stad blijft dragen. Deze afspraak is voor minimaal acht jaar afgesloten en kent een eenzijdige optie van nog eens acht jaar.

De laatste keer dat het Formule 1-circus Hockenheim aandeed was in 2019. De race werd destijds gewonnen door Max Verstappen.

