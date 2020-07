Nürburgring wil wel weer rouleren met Hockenheim voor Duitse GP

De Nürburgring staat er wel voor open om weer om het jaar te rouleren met Hockenheim wat betreft het organiseren van de Duitse Grand Prix, nu de race dit seizoen op de Nürburgring wordt gehouden.

Vorig jaar werd nog op Hockenheim geracet, al verdween die race voor 2020 van de kalender. De reden is een bekende: geldgebrek. Dezelfde reden die ervoor zorgde dat de Nürburgring na 2013 geen Grands Prix meer hield, én de reden waarom beide circuits de Duitse Grand Prix van 2008 tot en met 2013 om-en-om organiseerden en Hockenheim daarna alsnog niet elk jaar een race hield.

Dat er nu bij toeval toch weer gerouleerd wordt, komt omdat de Formule 1 na het wegvallen van een hele reeks races vooral in Europa op zoek is gegaan naar circuits om (tegenover een stuk gunstiger financiële voorwaarden) te racen. Aanvankelijk werd hierbij met Hockenheim gesproken, maar dat circuit kwam er niet uit met de Formule 1-organisatie. Met de Nürburgring lukte dat wel.

“We hebben eigenlijk altijd wel los contact met de Formule 1 onderhouden”, vertelt Nürburgring-directeur Mirco Markfort aan Motorsport-Magazin. De laatste weken werden de gesprekken echter steeds serieuzer, en werd er een deal beklonken voor de ‘Grand Prix van de Eifel’. “Een deal die voor beide partijen fair is”, aldus Markfort over de afspraak om op 11 oktober op de Nürburgring te racen.

Wat de langere termijn betreft, vervolgt hij, zou de Nürburgring de Formule 1 ook na 2020 graag blijven verwelkomen. Maar niet elk jaar. “Voor ons is rouleren (met Hockenheim, red.) nog altijd het beste model”, zegt hij. “Ik denk ook dat we daar allebei mee geholpen zijn.” Voor daar over gesproken kan worden, wil de Nürburgring echter eerst deze race afwikkelen. “Daarna kunnen we verder kijken.”