Officieel: Formule 1 voegt Portimao, Nürburgring en Imola toe aan kalender

Portimao, de Nürburgring en Imola zullen in het najaar van 2020 een Grote Prijs organiseren. Dat maakt de Formule 1 bekend. De koningsklasse racet zo voor het eerst sinds 1996 opnieuw in Portugal, op Imola en de Nürburgring werd respectievelijk in 2006 en 2013 voor het laatst een Grand Prix georganiseerd.

De Nürburgring zal van 9 tot en met 11 oktober als eerste van de drie circuits de Formule 1 ontvangen. De Formule 1 keert na zeven jaar terug naar West-Duitsland, waar de Grote Prijs van de Eifel verreden zal worden. De GP is vernoemd naar de regio waarin het circuit gelegen in.

Twee weken later is het de beurt aan het Algarve International Circuit, zoals Portimao officieel heet. Onder de naam Grote Prijs van Portugal keert de F1 voor het eerst sinds 1996 terug naar het Zuid-Europese land. Portimao zal voor het eerst het decor vormen voor een Grand Prix, in 1996 werd er gereden op het circuit van Estoril.

Een week na Portimao strijkt de Formule 1 neer in Imola. Op de Autodromo Enzo e Dino Ferrari vindt de Emilia Romagna Grand Prix plaats. Opvallend, op Imola gaat het om een tweedaags evenement. De exacte planning van de Emilia Romagna GP moet nog worden vastgelegd, maar er wordt verwacht dat er maar één trainingssessie zal zijn voorafgaand aan de kwalificatie en de race.

