Gaat de F1 dit jaar terug naar de Nürburgring en Sepang?

De Duitse Nürburgring en het Maleisische Sepang kunnen dit seizoen na jaren afwezigheid wel eens terugkeren op de Formule 1-kalender, als we de laatste berichten mogen geloven.

De Formule 1 racete de afgelopen jaren natuurlijk nog geregeld in Duitsland, maar dat was dan op Hockenheim. De laatste keer dat op de Nürburgring werd geracet, was in 2013. Dat er naar een Duitse Grand Prix wordt gekeken als mogelijke extra invulling van de kalender is al langer bekend, maar RaceFans meldt daarbij nu dat het wel eens de Nürburgring in plaats van Hockenheim kan worden.

De Nürburgring zou onderdeel moeten uitmaken van een nieuwe Europese triple header in oktober, die op het uitstapje naar Sotsji (25-27 september) moet volgen. De sport zou daarna terug willen naar Europa voor races op Portimão en Imola, waar volgens RaceFans dus ook de Nürburgring aan kan worden toegevoegd. Alle drie deze circuits stonden niet op de originele kalender voor 2020.

Terug naar Maleisië?

Het Duitse Auto, Motor und Sport bericht daarbij dat er voor later in het jaar gekeken wordt naar Maleisië als mogelijke race om back-to-back te gaan met Vietnam en de trip naar Zuidoost-Azië zo meer de moeite waard te maken. Vietnam stond oorspronkelijk in april ingepland en werd uitgesteld, maar zou openstaan voor een race in november.

De Formule 1 zou er daarbij eerst aan hebben gedacht Vietnam met China te combineren, maar die race lijkt inmiddels zo goed als van de baan. Het Sepang International Circuit zou echter interesse hebben getoond, met Maleisië dat al langer weer op een Grand Prix zint, met de Formule 1 die er in 2017 voor het laatst racete.

Drie races op Silverstone?

Terwijl deze plannen worden gemaakt voor later in het jaar, bestaan er vraagtekens om de race in Spanje van half augustus. Gezien het coronavirus weer flink om zich heen grijpt in Barcelona, zou worden gedacht over een derde race op het Britse Silverstone als alternatief. Volgens de organisatie in Spanje kan de race doorgaan, maar de Formule 1 zou begin volgende week uitsluitsel willen.