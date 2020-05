‘GP van Vietnam kan wellicht in november gehouden worden’

De inaugurele Grand Prix van Vietnam kan mogelijk alsnog in 2020 gehouden worden, nu de organisatie van de race kijkt of in november in de straten van Hanoi kan worden geracet.

Dat schrijft Viêt Nam News, dat bericht dat de organisatie op het punt zou staan om plannen voor een race in november voor te leggen aan de plaatselijke overheid en autosportbond FIA. Uiteraard zouden hierbij wel de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen worden met oog op de coronasituatie. Een van de voorwaarden zou zijn dat er geen internationale toeschouwers welkom zijn.

Video: Virtuele ronde op stratencircuit van Hanoi

Of er überhaupt publiek verwelkomd wordt, is nog de vraag. Een race achter gesloten deuren – voor zover mogelijk op een stratencircuit middenin een miljoenenstad – zou de organisatie volgens Viêt Nam News tot 32 miljoen euro aan inkomsten kosten. Daarom wordt er ook gekeken of lokale fans toch niet kunnen komen.

De Formule 1 zelf presenteerde eerder al een plan om in oktober en november in Azië te racen, na een seizoensaftrap in Europa in juli, augustus en begin september.

