Brawn: ‘Geld gaat bepalen waar de vierde race van het seizoen verreden gaat worden’

De Grand Prix van Vietnam gaat volgend jaar niet door en dus is de Formule 1 op zoek naar een vervanger. Naar verluidt gaat de Formule 1 kiezen uit drie circuits: Portimão, Istanbul Park en Imola. Geld gaat een doorslaggevende factor zijn, zo laat Ross Brawn weten.

De race op het stratencircuit in Hanoi zou op 25 april verreden worden, maar gaat niet door doordat er een Vietnamese politicus is opgepakt, die nauw betrokken was bij de organisatie van de Grand Prix. “Het is jammer dat we niet naar Vietnam gaan, maar we gaan zeker een goede vervanger vinden”, zegt de sportief directeur van de Formule 1.

Eerder lieten Istanbul Park en Imola al weten dat ze volgend jaar graag de Formule 1 willen ontvangen, maar volgens de Brit is de beslissing nog niet genomen. “Alles ligt nog open. We hadden dit jaar een leuke race in Imola, Portimão en in Turkije”, aldus Brawn.

De Formule 1 is hard geraakt door de coronacrisis en dus gaat geld een doorslaggevende factor zijn. “Sommige landen hebben het beter voor elkaar en gaan met een beter voorstel komen. Wij hebben het geld hard nodig. We willen snel weer terug zijn op het oude niveau voor de crisis. Dus ja, geld is nu even wat belangrijker”, stelt de Brit.

