Hamilton grootverdiener, Giovinazzi onderaan: Hoeveel verdienen de F1-coureurs in 2020?

Wereldkampioen Lewis Hamilton is niet geheel verrassend de grootverdiener in de Formule 1. De Brit ontvangt dit jaar 47 miljoen euro salaris van zijn team Mercedes. Dat blijkt uit onderzoek van Business Book GP. Max Verstappen vinden we op plek vier in de lijst met salarissen.

Het Franstalige Business Book GP doet elk jaar onderzoek naar de geldverrichtingen in de Formule 1 en onthult aan het einde van elk seizoen een lijst met de salarissen van de coureurs. Sponsorgelden en bijkomende bonussen zijn niet meegerekend in deze bedragen. Niet geheel verrassend is het zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton die het hoogste salaris ontvangt in 2020: 47 miljoen euro.

Naast Hamilton zijn er maar twee andere coureurs die minstens 20 miljoen euro verdienen: Sebastian Vettel ontvangt dit jaar 35 miljoen euro bij Ferrari, Daniel Ricciardo verdient bij Renault 20 miljoen euro. Op plek vier in de lijst vinden we Max Verstappen. De Nederlander ontvangt 16 miljoen euro salaris bij Red Bull Racing. Valtteri Bottas (9 miljoen), Charles Leclerc (9 miljoen) en Kimi Räikkönen zijn de andere coureurs die meer dan 5 miljoen euro per jaar verdienen.

Helemaal onderaan de lijst staat Antonio Giovinazzi. De Italiaan mag per jaar ‘slechts’ 500.000 euro bijschrijven op zijn rekening. George Russell en Nicholas Latifi verdienen beiden 750.000 euro bij Williams, Daniil Kvyat is de vierde en laatste coureur die minder dan een miljoen euro ontvangt. De Rus krijgt net als het Williams-duo 750.000 euro per jaar. Alles andere coureurs verdienen minstens een miljoen euro.

De volledige lijst met de salarissen van de F1-coureurs:

Lewis Hamilton Mercedes €47 miljoen Sebastian Vettel Ferrari €35 miljoen Daniel Ricciardo Renault €20 miljoen Max Verstappen Red Bull Racing €16 miljoen Valtteri Bottas Mercedes €9 miljoen Charles Leclerc Ferrari €9 miljoen Kimi Raikkonen Alfa Romeo €6 miljoen Carlos Sainz McLaren €4,5 miljoen Sergio Perez Racing Point €4 miljoen Esteban Ocon Renault €4 miljoen Romain Grosjean Haas €2 miljoen Kevin Magnussen Haas €2 miljoen Alex Albon Red Bull Racing €2 miljoen Lando Norris McLaren €1,5 miljoen Lance Stroll Racing Point €1,5 miljoen Pierre Gasly AlphaTauri €1 miljoen Daniil Kvyat AlphaTauri €750.000 George Russell Williams €750.000 Nicholas Latifi Williams €750.000 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo €500.000

