Parabolica, aflevering 14: Wat en hoeveel geld staat er nog op het spel in de resterende GP’s?

Een double header in Bahrein en het traditionele slotnummer in Abu Dhabi, zo sluit de Formule 1 het seizoen 2020 af. Maar wat staat er nog op het spel tijdens de races in het Midden-Oosten? FORMULE 1-verslaggevers Sjaak Willems en Daan de Geus bespreken de miljoenen die nog verdeeld moeten worden in het middenveld, ranken de zevende wereldtitel van Lewis Hamilton ten opzichte van zijn vorige kampioenschappen en Ho-Pin Tung legt uit waar je op moet letten op het Bahrain International Circuit. Welkom bij aflevering 14 van Parabolica!



