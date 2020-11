Binotto ook niet aanwezig in Bahrein, Mekies neemt de honneurs waar

Net zoals in Turkije zal Mattia Binotto niet aanwezig zijn in Bahrein. De Italiaan blijft weer achter in Maranello om aan de 2021-bolide te werken. “Ik ben niet nodig op het circuit”, zegt de Zwitser.

In Turkije was Binotto ook al afwezig. Hij koos er toen voor om achter te blijven in Maranello. “Ik ben immers verantwoordelijk voor het hele team Ferrari. Natuurlijk zijn raceweekends zeer belangrijk, maar dat geldt ook voor het managen van het team in geheel. Het is voor mij daarbij belangrijk een balans te vinden tussen het raceteam en het werk op de fabriek”, vertelde hij op Imola.

En nu heeft hij besloten om weer ‘thuis’ te blijven. “Ik ben niet nodig op het circuit”, vertelt hij aan Motorsport. “Op moeilijke momenten moet ik er zijn, maar het gaat steeds beter”, zegt de teambaas van Ferrari. “De coureurs doen het goed, de auto wordt steeds beter en de coureurs voelen zich steeds meer op hun gemak in de SF1000. We hebben nu laten zien dat we een competitieve auto hebben.”

En dus gaat sportief directeur Laurent Mekies de taken van Binotto overnemen in Bahrein. Of Binotto aanwezig is tijdens de tweede race in Bahrein op het outer circuit is nog niet bekend.

