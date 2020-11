Vettel: ‘Zwakkere motor is niet het enige probleem bij Ferrari’

Ferrari maakt één van de lastige seizoenen in de afgelopen 40 jaar door en staat slechts zesde in het constructeurskampioenschap. Vaak wordt er naar de krachtbron gewezen, die beduidend minder is dan vorig jaar, maar volgens Sebastian Vettel is de motor lang niet het enige probleem bij Ferrari.

Vorig jaar had de Italiaanse formatie nog de beste motor van het veld, maar dit jaar komt Ferrari vermogen tekort en worstelt het op hogesnelheidsbanen. Mattia Binotto zei onlangs dat Ferrari maar liefst 50 pk tekort komt op Mercedes. Vettel geeft toe dat de Power Unit minder vermogen heeft dit jaar.

“Ja, we zijn vermogen verloren”, bevestigt de Duitser in gesprek met Globo. Maar volgens de viervoudig wereldkampioen is de inferieure motor lang niet het enige probleem bij de Scuderia.

“Vorig jaar was onze auto heel erg efficiënt. We hadden veel neerwaartse druk en weinig drag. We hebben nu meer downforce, maar ook meer drag en dat is een groot probleem”, stelt de vertrekkend Ferrari-coureur.

