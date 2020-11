Leclerc: ‘Ferrari en ik worden alleen maar sterker van zwaar 2020’

Ferrari maakt een ontzettend zwaar en tegenvallend 2020 mee, maar Charles Leclerc denkt dat hijzelf, het team en hun onderlinge band hier alleen maar sterker van worden. “Ik denk dat je op de zwaarste momenten nog closer wordt met de mensen waarmee je werkt.”

Dat stelt Leclerc althans naar aanleiding van Ferrari’s lastige 2020, met de Scuderia die vergeleken met vorig jaar van de tweede naar de zesde plek bij de constructeurs is gezakt. Vorig jaar wonnen Leclerc en teamgenoot Sebastian Vettel daarbij nog drie races, dit seizoen staat de zegeteller op nul en moet Ferrari het wat de ereplaatsen betreft doen met slechts drie podiumplekken.

Als jong toptalent is dat uiteraard niet wat je wil, want je wil je successen een vervolg geven. Dat lukt nu niet, maar volgens Leclerc heeft hij persoonlijk wél nog altijd een stijgende lijn te pakken: “Ik ben nu al een betere coureur dan ik begin dit jaar was”, wordt hij geciteerd door Motorsport Week. “Ik ben ook happy met de manier waarop ik me tijdens dit seizoen ontwikkeld heb”, benadrukt Leclerc.

Waar hij naar eigen zeggen vooral beter in is geworden (‘en dat was vorig jaar echt een zwak punt van me’) is het managen van de banden, terwijl hij ook geduldiger geworden is. Daarnaast is zijn relatie met het team inmiddels dus nóg sterker. “Ik denk dat je op de zwaarste momenten nog closer wordt met de mensen waarmee je werkt, en dat is ook precies wat er nu gebeurt”, zegt Leclerc.

“We proberen namelijk allemaal om het team zo goed mogelijk te helpen, om Ferrari terug te brengen waar het thuishoort”, vervolgt hij. Voor de toekomst, denkt Leclerc, zal hij daar zeker wat aan hebben. En uiteindelijk wordt Ferrari volgens hem op langere termijn ook alleen maar sterker van dit lastige jaar. “Hopelijk duurt deze lastige periode daarbij verder zo kort mogelijk.”

