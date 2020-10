Ferrari: ‘We gaan de goede kant op sinds dieptepunt’

Laurent Mekies, sportief directeur van Ferrari, stelt dat Ferrari de goede kant op gaat nadat het eerder dit seizoen nog een ‘dieptepunt’ had bereikt. Volgens Mekies is de vierde tijd van Charles Leclerc gisteren een teken dat het team de goede kant op gaat, al geeft hij ook toe dat Ferrari nog niet te enthousiast hoeft te worden.

Tijdens de derde vrije training bleek al dat Ferrari er goed voor stond: Charles Leclerc noteerde de derde en Sebastian Vettel de vijfde tijd. In de kwalificatie moest Ferrari wel wat toegeven op de concurrenten, maar met een vierde startplek voor Leclerc lijkt het team weer de goede kant op te gaan, zo stelt Mekies.

“Charles heeft het erg goed gedaan, maar over het algemeen is dit een goede dag voor het team”, zegt Mekies tegen Motorsport.com. “We hebben een aantal zware weken en maanden gehad. Het is dan ook een goede aanmoediging voor onze inspanningen om de goede ontwikkelingsrichting te vinden. Niet per se voor vandaag, maar meer voor de toekomst en volgend jaar. Het is een goed teken”, aldus de Fransman.

Volgens Mekies hebben de updates die het team onlangs heeft geïntroduceerd, ook de nieuwe onderdelen die zijn meegenomen naar de Nürburgring, geholpen met de vooruitgang. “Ik denk dat er meerdere factoren zijn. Ik denk niet dat we er al te enthousiast over hoeven te worden, maar het eerste deel is dat we een paar kleine upgrades hebben, zowel in Sotsji als hier. Zoals ik al zei, hopelijk hebben we een paar weken geleden ons dieptepunt bereikt. We werken aan oplossingen voor onze problemen.”

“Het is een lange weg”, vervolgt Mekies. “Ik weet dat het een beetje op en neer zal gaan, maar vandaag is de eerste stap in die richting sinds Sotsji en hopelijk presteert de auto wat beter. Charles reed dan ook een hele, hele goede kwalificatie. Hij was direct scherp. Hij haalde alles uit de auto wat eruit te halen viel. Tot slot mogen we niet vergeten dat dit een heel specifiek weekend is zonder trainingen op de vrijdag. Dat zal altijd de rangorde een beetje veranderen. Dus ik denk dat het een combinatie is van die drie dingen, als ik eerlijk ben”, besluit hij.