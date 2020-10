Vettel over updates Ferrari na elfde tijd: ‘Het maakte weinig verschil’

Sebastian Vettel kwam in de kwalificatie voor zijn thuisrace op de Nürburgring niet verder dan de elfde tijd, al is hij tevreden over zijn ronde. De Duitser beschikte ’s middags pas over de nieuwe updates van Ferrari, al durft hij niet te zeggen of het echte verbeteringen waren: “Het is lastig te zeggen, maar het maakte weinig verschil.”

Tijdens de derde (eigenlijk de eerste en laatste training dit weekend) training stond Ferrari er nog goed bij. Charles Leclerc noteerde de derde tijd, Vettel de vijfde. In de kwalificatie kon de Duitser echter niet verder komen dan de elfde tijd en dus strandde hij in Q2 voor thuispubliek.

Of de auto ’s ochtends beter was dan in de middag? “Het was vergelijkbaar”, zegt Vettel. “Voor mij in ieder geval. Ik worstelde in de eerste sector. Ik had niet genoeg grip. Voor de rest was het wel prima. De laatste ronde was volgens mij best goed, maar ik had niet meer kunnen doen dan dit”, aldus de Duitser.

Ferrari heeft opnieuw updates meegenomen, al durft hij niet te stellen of deze echt een vooruitgang zijn. “Ik had de updates alleen in de middag”, vertelt Vettel. “Het is lastig te zeggen, maar het maakte weinig verschil. Maar dat is ook wat we verwacht hadden.”

Iedereen in de top tien zal op de zachte band starten nadat in Q2 bleek dat het verschil tussen de zachte en medium banden te groot was. Voor Vettel is dat met de elfde startplek echter geen probleem. “We hebben de kans om op een andere bandencompound te starten, maar we zien wel wat we doen. Hopelijk blijkt het uiteindelijk een voordeel op te leveren”, concludeert Vettel.