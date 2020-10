Bottas troeft Hamilton en Verstappen af in spannend gevecht om pole, Hülkenberg langzaamste bij rentree

Op een zonnig maar frisse Nürburgring heeft Valtteri Bottas de poleposition veroverd. Hij was Lewis Hamilton en Max Verstappen te snel af in een spannend gevecht om de poleposition. Nico Hülkenberg noteerde bij zijn derde invalbeurt van het seizoen de laatste tijd.

Het was voor alle teams een beetje onzeker waar ze zouden staan in de kwalificatie nadat de vrijdagtrainingen vanwege de mist niet doorgingen en ze dus maar één uur de tijd hadden tijdens de derde vrije training. Ondanks dat waren de Mercedessen opnieuw op één en twéé te vinden. Bottas was daarbij de snelste met een verschil van twee tienden naar Hamilton, gevolgd door Verstappen. Charles Leclerc zorgde voor een lichtpuntje bij Ferrari door de vierde tijd te noteren. Beide Renaults en McLarens eindigden opnieuw in de top tien, met de zesde en zevende tijd voor Daniel Ricciardo en Esteban Ocon, Lando Norris en Carlos Sainz moesten genoegen nemen met de achtste en tiende tijd.

De verschillen in het middenveld waren minimaal, waardoor Q2 een spannend gevecht was. De grote verliezer daar was Sebastian Vettel, die voor thuispubliek de elfde tijd noteerde. Ook Alpha Tauri had het lastig en moest genoegen nemen met de twaalfde en dertiende tijd.

Het gebrek aan oefentijd zorgde ook voor de nodige verrassingen in Q1, waar Antonio Giovinazzi en Kevin Magnussen doorgingen naar Q2 terwijl beide Williamsen, Romain Grosjean, Kimi Räikkönen en ook Nico Hülkenberg in Q1 bleven steken.

Voor Hülkenberg was het echter een kwestie van ervaring opdoen voor de race. De Duitser vervangt de zieke Lance Stroll, maar viel pas in tijdens Q1. Hij noteerde de twintigste en laatste tijd en kwam vier tienden tekort om door te gaan. Hij reed uiteindelijk tien minuten tijdens Q1, zijn enige kans om weer te wennen aan de Racing Point en aan de Nürburgring voor de race.

