Leclerc verrast zichzelf met P4: ‘Hadden we echt niet verwacht’

Het was een verrassend goede dag van Charles Leclerc op de Nürburgring. In de derde en tevens enige training wist hij de derde tijd te noteren en in de kwalificatie wist hij met een goede ronde Alexander Albon te verslaan en begint hij de race als vierde. Een onverwacht goed resultaat voor de Ferrari-coureur.

Voor Charles Leclerc was het een evenaring van zijn beste kwalificatie van het jaar. Hij kwalificeerde zich tijdens de eerste race op Silverstone ook als vierde. Maar deze vierde plaats zag hij niet aankomen.

“Ik ben echt verrast. Dit hadden we echt niet verwacht. Normaal gesproken worstelen we als het wat koeler is. Ik genoot echt van de kwalificatie”, vertelt een tevreden Charles Leclerc aan Ziggo Sport.

In Q2 ging hij met mediums op pad, maar dat was achteraf niet de juiste beslissing. “Dat was een beetje optimistisch”, grapt Leclerc. “Maar hoe de race gaat verlopen? Geen idee. De race is sowieso altijd een ander verhaal en nu weten we echt niet wat er gaat gebeuren. We hebben geen racesimulaties gedaan. Het wordt dus zeker een lastige race”, zegt de Monegask.

